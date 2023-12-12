https://sputniknews.com.tr/20231212/yunan-adalarina-vize-muafiyetinde-ilk-detaylar-vize-ucreti-ne-kadar-olacak-1078345718.html

Yunan adalarına vize muafiyetinde ilk detaylar: Vize ücreti ne kadar olacak?

Yunan adalarına vize muafiyetinde ilk detaylar: Vize ücreti ne kadar olacak?

Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair ilk detaylar ortaya çıktı. Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T07:36+0300

2023-12-12T07:36+0300

2023-12-12T11:00+0300

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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması'na dair ilk detaylar ortaya çıktı.Kapıda vize uygulamasının detaylarına ilişkin soruları yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve ailelerine basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlanacağını kaydetti.Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak, vize ücreti ise 60 Euro olacak.Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle;• Vizenin ücreti 60 Euro olacak.• Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.• 10 adada hayata geçecek.• 12 aylık pilot bir program olacak.7 gün vize muafiyeti sağlanacak adalar, Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris (Meis) olacak.Gitmeden önce yapılması gerekenler neler?Önce bildirimde bulunması gereken seyahat edeceklerin, bunun için konsolosluğa e-posta atarak beyan etmesi. Sonra da giriş yapacağı adada kapıda vize alması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231209/yunan-adalarina-7-gunluk-kapi-vizesi-ucreti-belli-oldu-1078254062.html

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yunan adalarına vize kalktı mı, yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, hangi ege adalarına vizesiz gidilebilecek, yunanistan’ın türklere vize muafiyeti atina’yı kapsıyor mu