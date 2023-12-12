https://sputniknews.com.tr/20231212/yeniden-refah-partisinden-ak-parti-ile-ittifak-aciklamasi-1078382152.html

Yeniden Refah Partisi'nden 'AK Parti ile ittifak' açıklaması

Yeniden Refah Partisi'nden 'AK Parti ile ittifak' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde AK Parti’yle ortak aday çıkarılması halinde ittifak... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T19:58+0300

2023-12-12T19:58+0300

2023-12-12T20:00+0300

türkiye

yeniden refah partisi

ak parti

ittifak

ittifak

merkez yürütme kurulu (myk)

mke ankaragücü

çaykur rizespor

faruk koca

türkiye futbol federasyonu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kılıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptığını hatırlatarak, "İşçi, işveren ve kamu kesimi bir araya geldi. Üzerinde durulan rakam maalesef açlık sınırına ilişkin rakamdır. Eldeki verilere göre kasım ayında 4 kişilik çekirdek bir ailenin bir aylık açlık sınırı 14 bin 25 liraya ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizde devam eden yüksek enflasyonist ortam nedeniyle aralık ayında bu rakamın 15 bin liraya yaklaşması beklenmektedir. Hal bu iken açlık sınırı nedir açmak lazım. Açlık sınırı, anne baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik çekirdek bir ailenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken gıda ve ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik zorunlu minimum rakamdır” ifadelerine yer verdi. 'Asgari ücret 20 bin liranın üstüne çıkmalı'Türkiye'de asgari ücret rakamını açlık sınırı üzerinden konuşulmaması gerektiğini dile getiren Kılıç, “Asgari ücret rakamının da her kesimin katlanacağı fedakarlıklarla 20 bin liranın üzerine çıkarılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.'En düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır'Kılıç, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu hatırlatarak, “Bu rakam bir ailenin kirada oturuyor olması halinde 1+1 ya da 2+1 bir konut ihtiyacının karşılığı olan bir aylık kira rakamına denk gelmektedir. 7 bin 500 lirayla geçinmek mümkün değildir. Beklenti bir hayli yüksek. Yeni yıl geliyor. 1 Ocak'ın ardından yeni emekli maaşları da açıklanmış olacak. Ama gerçek enflasyon rakamları dikkate alınarak gerçek mutfak enflasyonuna bakılarak piyasanın rasyosu göz önüne alınarak gerçekçi bir rakam tespiti yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı en düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır” açıklamasında bulundu.Bütçe görüşmeleri hakkında da konuşan Kılıç, kanun tekliflerinin TBMM tarafından ilgili komisyonlara intikal ettirilmesini ve komisyon süreçleri tamamlandıktan sonra da genel kurula getirilmesini ısrarla talep ettiklerini söyledi.Süresiz nafaka kanunu hakkında, nafaka süresini 5 yıla nafakayı sınırlayan kanun tekliflerini TBMM’ye verdiklerini belirten Kılıç, 5 yıl sonra ayrılan eşlerden birinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyorsa burada devletin kuracağı fonun devreye girmesini, bakım yükümlülüğünü devlet üzerine almasını önerdiklerini ifade etti.Kılıç, dün MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından futbol sahasında hiç yaşanmaması gereken talihsiz ve çirkin bir olaya tanıklık edildiğini söyledi.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulunduğunu anımsatan Kılıç, "Atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir. Bu travmatik ortamın kimseye bir faydası yoktur" diye konuştu.'Saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez, küçük gösterilemez'Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun gerekli adımları atarak futboldaki bu şiddet ortamını noktalaması gerektiğini kaydeden Kılıç, "Dün geceki saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez, küçük gösterilemez, hafifletilemez, yok sayılamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, sadece bir kınamayla veya futbol liglerini tatil etmeyle bu meseleyi çözeceğini sanıyorsa yanıldığını bugünden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.Tribündeki seyircilerin ise sağduyulu davrandığını söyleyen Kılıç, "Tribünlerdeki taraftar grubu sahaya dalan yöneticilerden, başkanlardan daha akıllı, daha sağduyulu davranma becerisini göstermiştir" dedi.'Böyle bir görüşme yok'Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Kılıç, yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ittifak için AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday olmasının istendiği iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231121/yeniden-refah-partisinden-501-aciklamasi-1077649102.html

türkiye

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