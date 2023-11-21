https://sputniknews.com.tr/20231121/yeniden-refah-partisinden-501-aciklamasi-1077649102.html
Yeniden Refah Partisi'nden '50+1' açıklaması
Yeniden Refah Partisi'nden '50+1' açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasına ilişkin, "50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T20:34+0300
2023-11-21T20:34+0300
2023-11-21T20:34+0300
türkiye
suat kılıç
yeniden refah partisi
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz'Kılıç, bir gazetecinin cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230610/eski-bakan-suat-kilic-yeniden-refah-partisine-katildi-1072258577.html
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suat kılıç, yeniden refah partisi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, seçim
suat kılıç, yeniden refah partisi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, seçim
Yeniden Refah Partisi'nden '50+1' açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasına ilişkin, "50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
'50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz'
Kılıç, bir gazetecinin cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:
"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim esası değildir. Eğer ki 50+1 sisteminden duyulan memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri Anayasa paketinin içerisinde getirirler, biz de değerlendirmemizi yapar, fikrimizi söyleriz ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir."