Yeniden Refah Partisi'nden '50+1' açıklaması

"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim esası değildir. Eğer ki 50+1 sisteminden duyulan memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri Anayasa paketinin içerisinde getirirler, biz de değerlendirmemizi yapar, fikrimizi söyleriz ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir."