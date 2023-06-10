https://sputniknews.com.tr/20230610/eski-bakan-suat-kilic-yeniden-refah-partisine-katildi-1072258577.html

Eski Bakan Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski Bakan Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Kılıç'a rozeti, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından takıldı 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T14:11+0300

2023-06-10T14:11+0300

2023-06-10T14:15+0300

politika

suat kılıç

yeniden refah partisi

ak parti

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AK Parti'de üç dönem milletvekilliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.Kılıç, yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın taktığı Kılıç, seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katılmıştı.Kılıç gece saatlerinde yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında, "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısında Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne geçme kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/eski-bakan-suat-kilic-ak-partiden-istifa-etti-1072252737.html

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