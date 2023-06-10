Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti
© AA / ArşivSuat Kılıç
© AA / Arşiv
AK Parti'de üç dönem milletvekilliği, 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Suat Kılıç, istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK Parti'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim. Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım. Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim. 22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun. 2002’de AK PARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun. İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik. İyi ki… Ve nihayet… Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız. Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim. Sevgi ve saygılarımla."
Suat Kılıç kimdir?
Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. 1972'de Hüseyin ve Elmas çiftinin çocukları olarak Samsun'da doğan Kılıç, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğunu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçirdi. İlköğrenimini Yeşilköy İlkokulu'nda, liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Pilot olmak için Hava Harp Okulu'na başvurmasına rağmen, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sınavlara giremedi. Daha sonra üniversite tahsilini 1995'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
Kılıç, üniversiteden mezun olmadan bir süre önce Dünya Radyo'da bir gençlik programı sunmaya başladı. İki yıl süren radyo programcılığından sonra Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Karaman tarafından televizyonda çalışma teklifi aldı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999'da sabah programı sunucusu olarak Kanal D'ye geçti. Ancak daha sonra parlamento muhabiri olarak Kanal D'nin meclis bürosunda çalışmaya başladı.
Suat Kılıç, muhabirlik görevi sırasında 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin Samsun'dan yedi milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.
Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da kabine değişikliği sonucunda boşalan AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi.
Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise giren Kılıç, 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor Bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ertesi gün görevi Faruk Nafiz Özak'tan devraldı.
Kılıç, İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı kapsamındaki bir tanıtım projesi için, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Değerli dostlarım;— Suat KILIÇ (@suatkilic) June 9, 2023
3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AKPARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.
8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve…