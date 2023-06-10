Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
20:45
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
07:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
07:11
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
07:24
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
07:46
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
08:16
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
08:29
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
08:44
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
09:29
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
13:05
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
13:15
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
13:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
13:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
14:13
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
14:33
2 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
14:51
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
15:00
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
15:18
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
15:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
16:08
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
16:22
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
16:30
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
16:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
17:10
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
17:41
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
18:04
3 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
18:42
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
18:50
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
19:15
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
19:45
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
20:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
20:50
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230610/eski-bakan-suat-kilic-ak-partiden-istifa-etti-1072252737.html
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti
AK Parti'de üç dönem milletvekilliği, 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Suat Kılıç, istifa ettiğini açıkladı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T10:55+0300
2023-06-10T10:55+0300
ak parti
suat kılıç
milletvekili
istifa
bakan
gençlik ve spor bakanlığı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102659/70/1026597000_16:0:1127:625_1920x0_80_0_0_1794e2adbc925003b6f299c1908eff5c.jpg
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:Suat Kılıç kimdir?Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. 1972'de Hüseyin ve Elmas çiftinin çocukları olarak Samsun'da doğan Kılıç, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğunu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçirdi. İlköğrenimini Yeşilköy İlkokulu'nda, liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Pilot olmak için Hava Harp Okulu'na başvurmasına rağmen, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sınavlara giremedi. Daha sonra üniversite tahsilini 1995'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.Kılıç, üniversiteden mezun olmadan bir süre önce Dünya Radyo'da bir gençlik programı sunmaya başladı. İki yıl süren radyo programcılığından sonra Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Karaman tarafından televizyonda çalışma teklifi aldı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999'da sabah programı sunucusu olarak Kanal D'ye geçti. Ancak daha sonra parlamento muhabiri olarak Kanal D'nin meclis bürosunda çalışmaya başladı.Suat Kılıç, muhabirlik görevi sırasında 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin Samsun'dan yedi milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da kabine değişikliği sonucunda boşalan AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi.Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise giren Kılıç, 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor Bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ertesi gün görevi Faruk Nafiz Özak'tan devraldı.Kılıç, İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı kapsamındaki bir tanıtım projesi için, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230610/makine-ve-kimya-endustrisinin-ankaradaki-roket-ve-patlayici-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-1072251804.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102659/70/1026597000_155:0:988:625_1920x0_80_0_0_e7b99d7d3518214672f49ab276b1d722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suat kılıç kimdir, suat kılıç neden istifa etti, suat kılıç ne bakanıydı, suat kılıç hangi partiden
suat kılıç kimdir, suat kılıç neden istifa etti, suat kılıç ne bakanıydı, suat kılıç hangi partiden

Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti

10:55 10.06.2023
© AA / ArşivSuat Kılıç
Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
AK Parti'de üç dönem milletvekilliği, 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Suat Kılıç, istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK Parti'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim. Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım. Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim. 22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun. 2002’de AK PARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun. İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik. İyi ki… Ve nihayet… Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız. Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim. Sevgi ve saygılarımla."

Suat Kılıç kimdir?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. 1972'de Hüseyin ve Elmas çiftinin çocukları olarak Samsun'da doğan Kılıç, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğunu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçirdi. İlköğrenimini Yeşilköy İlkokulu'nda, liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Pilot olmak için Hava Harp Okulu'na başvurmasına rağmen, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sınavlara giremedi. Daha sonra üniversite tahsilini 1995'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
Kılıç, üniversiteden mezun olmadan bir süre önce Dünya Radyo'da bir gençlik programı sunmaya başladı. İki yıl süren radyo programcılığından sonra Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Karaman tarafından televizyonda çalışma teklifi aldı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999'da sabah programı sunucusu olarak Kanal D'ye geçti. Ancak daha sonra parlamento muhabiri olarak Kanal D'nin meclis bürosunda çalışmaya başladı.
Suat Kılıç, muhabirlik görevi sırasında 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin Samsun'dan yedi milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.
Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da kabine değişikliği sonucunda boşalan AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi.
Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise giren Kılıç, 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor Bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ertesi gün görevi Faruk Nafiz Özak'tan devraldı.
Kılıç, İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı kapsamındaki bir tanıtım projesi için, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Ankara- Patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
TÜRKİYE
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: 5 işçi öldü
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала