https://sputniknews.com.tr/20230610/makine-ve-kimya-endustrisinin-ankaradaki-roket-ve-patlayici-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-1072251804.html
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T10:01+0300
2023-06-10T10:01+0300
2023-06-10T10:15+0300
türkiye
ankara
makine ve kimya endüstrisi
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Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 15 Mart 1950 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak savunma sanayi alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230610/msb-yunanistan-tarafindan-turkiyeye-gonderilmeye-calisilan-40-kisilik-multeci-grubunu-engelledi-1072251655.html
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ankara, makine ve kimya endüstrisi
ankara, makine ve kimya endüstrisi
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi
10:01 10.06.2023 (güncellendi: 10:15 10.06.2023) Abone ol
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 15 Mart 1950 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak savunma sanayi alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştu.