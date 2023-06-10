https://sputniknews.com.tr/20230610/makine-ve-kimya-endustrisinin-ankaradaki-roket-ve-patlayici-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-1072251804.html

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T10:01+0300

2023-06-10T10:01+0300

2023-06-10T10:15+0300

türkiye

ankara

makine ve kimya endüstrisi

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Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 15 Mart 1950 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak savunma sanayi alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230610/msb-yunanistan-tarafindan-turkiyeye-gonderilmeye-calisilan-40-kisilik-multeci-grubunu-engelledi-1072251655.html

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