https://sputniknews.com.tr/20230610/msb-yunanistan-tarafindan-turkiyeye-gonderilmeye-calisilan-40-kisilik-multeci-grubunu-engelledi-1072251655.html
MSB: Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu engelledi
MSB: Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu engelledi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 'Hudut Kartalları', Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T09:59+0300
2023-06-10T09:59+0300
2023-06-10T09:59+0300
türkiye
silah
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan ordusu
sınır
sınır dışı
mülteci
keşan
sığınmacı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre, 'Hudut Kartalları', Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu Edirne sınırında engelledi. 'Silahlı bir kişinin zoruyla getirildikleri anlaşıldı'Açıklamada, "Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Mehmetçik, 8 Haziran Perşembe günü, Keşan/Edirne’de Türkiye tarafına ilerleyen yaklaşık 40 kişilik bir grup tespit etti. Yaklaşan grup sınırda görevli komandolarımız tarafından hudut hattında engellendi. Sınıra kadar beraberlerindeki Yunan askeri olduğu değerlendirilen silahlı bir kişinin zoruyla getirildikleri anlaşılan grup, karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerini görünce Yunanistan tarafına geri dönmek istedi. Sınırın Yunanistan tarafında yaşanan arbedede mültecileri zorla getiren silahlı şahsın en az 15-20 el havaya ateş açtığı öğrenildi." denildi.Olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait sınır güvenlik kameraları tarafından tespit edildiAyrıca MSB, şunları da aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230610/gasp-edilirken-oldurulunce-esi-intihar-etmisti-143-milyon-tlyi-valizlerle-kacirdigi-ortaya-cikti-1072251141.html
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silah, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, sınır, sınır dışı, mülteci, keşan, sığınmacı, sığınmacı krizi, edirne, geri itme
silah, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, sınır, sınır dışı, mülteci, keşan, sığınmacı, sığınmacı krizi, edirne, geri itme
MSB: Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu engelledi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 'Hudut Kartalları', Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu engelledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre, 'Hudut Kartalları', Yunanistan tarafından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunu Edirne sınırında engelledi.
'Silahlı bir kişinin zoruyla getirildikleri anlaşıldı'
Açıklamada, "Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Mehmetçik, 8 Haziran Perşembe günü, Keşan/Edirne’de Türkiye tarafına ilerleyen yaklaşık 40 kişilik bir grup tespit etti. Yaklaşan grup sınırda görevli komandolarımız tarafından hudut hattında engellendi. Sınıra kadar beraberlerindeki Yunan askeri olduğu değerlendirilen silahlı bir kişinin zoruyla getirildikleri anlaşılan grup, karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerini görünce Yunanistan tarafına geri dönmek istedi. Sınırın Yunanistan tarafında yaşanan arbedede mültecileri zorla getiren silahlı şahsın en az 15-20 el havaya ateş açtığı öğrenildi." denildi.
Olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait sınır güvenlik kameraları tarafından tespit edildi
Ayrıca MSB, şunları da aktardı:
"Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafında gelişen olaya karşı dikkatini ve sakinliğini koruyan Mehmetçiğin müdahale etmeden olayı takip ettiğini, grubun daha sonra dağılarak Yunanistan tarafına geri döndüğünü belirtti. Bir süre sonra, olayın yaşandığı Yunanistan tarafındaki bölgeye gelen kişilerce etrafa saçılan boş mermi kovanlarının toplandığının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait sınır güvenlik kameraları tarafından tespit edildiği öğrenildi. Daha önceden Ege Denizi ve kara sınırlarımızda benzer sayısız geri itme olayına imza atan Yunanistan’ın, bu faaliyetleri artık büyük gruplar halinde ve silahlı kişiler eşliğinde yapmasının sınır hattında istenmeyen bir olay yaşanmasına sebep olabileceğini ifade eden güvenlik kaynakları bu durumun iki ülke arasında Şubat ayından itibaren esen barışçıl rüzgârlara da zarar verebileceğini belirtti. Konuya ilişkin olarak, Uluslararası hukuka aykırı eylemlerini örtmeye çalışan Yunan basınında yer alan bir haberde, gruba Türkiye sınırı tarafından ateş açıldığı iddia edilmişti. Edinilen bilgiler olayın tam tersi şekilde geliştiğini ortaya koymuş oldu."