‘Türkiye, ruhen Atlantikçi NATO'dan ziyade Avrasyacı ŞİÖ'ye daha yakın’

“Mevcut aşamada, Türkiye’nin ŞİÖ’nün diyalog ortağı statüsü maksimum derecede haklı görünüyor. Çünkü Türkiye, NATO üyesi. Bu, Türkiye’nin bazı yükümlülüklere sahip olduğu anlamına geliyor. Evet, ŞİÖ ve NATO arasında tam ve doğrudan rekabet yok. İki kuruluş arasında, faaliyetin yönü ve işbirliği alanı bakımından fark var. NATO, askeri ittifak. Oysa ŞİÖ askeri ittifak değil. Öte yandan Rusya, Çin ve İran gibi ŞİÖ’nün anahtar aktörleri, NATO için başlıca siyasi rakipleri. Bu koşullarda, Türkiye’nin öngörülebilir gelecekte ŞİÖ’nün tam üyesi olacağını düşünmek zor. Her ne kadar Türkiye ruhu bakımından Kuzey Atlantik'ten çok daha Avrasya örgütüne yakın olsa da.”