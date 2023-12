https://sputniknews.com.tr/20231212/turistik-dogu-ekspresi-bugun-seferlerine-basladi-nasil-bilet-alinir-yolculuk-icin-neler-gerekli-1078367028.html

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı: Nasıl bilet alınır, yolculuk için neler gerekli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı. Peki, Doğu Ekspresi bileti... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı. Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 10.00'da Erzincan Tren Garı'na ulaşan 'Turistik Doğu Ekspresi' yolcuları, 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.Doğu ekspresi seferlerinin ne zaman başlayacağına ve bilet fiyatlarına, nasıl alınacağına dair beklenen açıklamam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? 2023 Doğu Ekspresi bileti ne kadar?Doğu Ekspresi seferleri ne zaman?TCDD'nin Ankara - Kars arasında çalışan Turistik Doğu Ekspresi trenleri bu yıl 11 Aralık 2023 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında seferlerini gerçekleştirecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Doğu Ekspresi trenleri Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri harekete başlayacakken Kars'tan ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri hareket edecek. Doğu Ekspresi seferi için Ankara'dan Kars'a ilk tren 11 Aralık'ta kalkacakken Kars'tan Ankara'ya 13 Aralık'ta ilk tren sefere başlayacak.2023 Doğu Ekspresi bileti ne kadar?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre 2023 Turistik Doğu Ekspresi biletleri düşük, normal ve yüksek dönem olmak üzere farklı fiyatlarda satışa sunulacak. İlk gelen bilgilere göre 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları şu şekilde:Bakan Uraloğlu ayrıca odaların bu ücretlerinin en fazla iki kişilik olduğunu ve 0-6 yaş arası ücretsiz seyahat edecek çocuk sayısının da en fazla iki olabileceğini açıkladı.Turistik Doğu Ekspresi güzergah bilgisiTuristik Doğu Ekspresi Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars rotasını takip edecek. Ankara-Kars güzergahını 30 saat, Kars-Ankara güzergahını ise 34 saatte tamamlaması planlanan Turistik Doğu Ekspresinin güzergahı içinde mola verilecek noktalarda yerleştirilmiş durumda.Doğu Ekspresi Ankara Kars güzergahı mola yerleriAnkara'dan Kars güzergahında seferini gerçekleştirecek olan Turistik Doğu Ekspresi için iki adet mola yeri saptanmış durumda. Her biri ortalama üç saate yakın verilecek olan Ankara Kars güzergahı mola yerleri şu şekilde:Doğu Ekspresi Kars Ankara güzergahı mola yerleriKars'tan Ankara güzergahında seferini gerçekleştirecek olan Turistik Doğu Ekspresi için üç adet mola yeri saptanmış durumda. Her biri ortalama üç saate yakın verilecek olan Kars Ankara güzergahı mola yerleri şu şekilde:Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?Turistik Doğu Ekspresi bileti almak isteyen yurttaşlar TCDD'nin e-bilet resmi internet adresi üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.Doğu Ekspress vagon çeşitleriDoğu Ekspresi’nde, yolculuk yapabileceğiniz iki tren arasındaki farklardan biri vagon çeşitleridir.Turistik Doğu Ekspresi ise sadece tek çeşit olarak yataklı vagonlardan oluşuyor.Yataklı Vagon: Oda halinde iki kişilik bir vagon. İçerisinde küçük bir otel odası gibi buzdolabı, masa ve lavabo var.Yolculuk yapılacak vagonlara ek olarak her iki trende de masaların olduğu yemekli vagon bulunuyor.Turistik Doğu Ekspresi Turistik Doğu Ekspresi, 1 yemekli ve 8 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tren 120 kişi kapasiteli ve tamamı çekince yatak olan 2 koltuklu vagondan oluşuyor. İçinde lavabo, masa ve mini bir buzdolabı da bulunuyor.Doğu Ekspresi Ana Hat Treni Sadece örtülü kuşetli, pulman ve yemek vagonu var. Yataklı vagon yok.Yılbaşı ve sömestr dönemlerinde ek seferler olacakYılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.Yeni Turistik tren güzergahı geliyorBakan Uraloğlu, yeni bir müjde de vereceğini de belirterek, "Sizlerle yeni bir müjde paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımıza alternatif bir tren yolculuğu sunmak amacıyla Kars-Erzurum-Kars arasında Turistik Bölgesel Tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına bugün itibariyle başlıyoruz. Turistik Bölgesel Trenimiz; 15 Ocak -18 Şubat tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak." diye konuştu.Bu yıl 84 sefer gerçekleştirilecek Bakan Uraloğlu, bugün başlayan yeni sezonunda; Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceğinin de altını çizerek, "Ayrıca bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 bin üstünde seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Malum Turistik Doğu Ekspresi’ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara’dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars’tan Anakara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimizde var. Ve talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara’dan trenle yola çıkıp Kars’tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars’a gidip oradan trenle Ankara’ya dönerek gerçekleştirebilirler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım" şeklinde konuştu.

