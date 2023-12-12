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İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor: Tarih verildi, artık ödemeyi tüketici yapacak
İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor: Tarih verildi, artık ödemeyi tüketici yapacak
1 Ocak'tan itibaren internet üzerinden yapılan alışverişlerde, ürün kusurlu mal olmadıkça iade kargo bedelini tüketici ödeyecek. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:13+0300
2023-12-12T13:13+0300
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1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişte (e-ticaret) ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.Yeni sistem nasıl işleyecek?Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.Daha önce nasıldı?14 gün içinde Cayma hakkı kapsamındaki ürün iadelerinde, iade kargo ücreti mağazaya aitti. Müşterilerin kişisel sebeplerle dahi olsa kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardı. İnternetten satın alınan ürünün ayıplı çıkması, belirtilen özelliklere sahip olmaması, bozuk olması ya da eksik çıkması gibi durumlarda tüketiciler ürün iadesi yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda iade kargo masrafını da satıcı karşılamakla yükümlüydü.Trendyol'da yapılan satışların gönderimine ait kargo ücreti satıcıya aitti. 50 TL altı siparişlerde ise Trendyol, satıcıları desteklemek adına kargo ücretinin bir kısmını karşılamaktaydı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/resmi-gazetede-dikkat-ceken-karar-turk-vatandasligi-yonetmeliginde-degisiklik-1078353026.html
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kargo ücreti iade edilir mi, iade kargo ücreti kime ait, trendyol iade kargo ücreti kime ait 2024, trendyol iade için ücret ödenir mi, ürün iadesinde kargo ücretini kim öder
kargo ücreti iade edilir mi, iade kargo ücreti kime ait, trendyol iade kargo ücreti kime ait 2024, trendyol iade için ücret ödenir mi, ürün iadesinde kargo ücretini kim öder

İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor: Tarih verildi, artık ödemeyi tüketici yapacak

13:13 12.12.2023
© AAKargo
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA
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1 Ocak'tan itibaren internet üzerinden yapılan alışverişlerde, ürün kusurlu mal olmadıkça iade kargo bedelini tüketici ödeyecek.
1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişte (e-ticaret) ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.
İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

Daha önce nasıldı?

14 gün içinde Cayma hakkı kapsamındaki ürün iadelerinde, iade kargo ücreti mağazaya aitti. Müşterilerin kişisel sebeplerle dahi olsa kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardı. İnternetten satın alınan ürünün ayıplı çıkması, belirtilen özelliklere sahip olmaması, bozuk olması ya da eksik çıkması gibi durumlarda tüketiciler ürün iadesi yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda iade kargo masrafını da satıcı karşılamakla yükümlüydü.
Trendyol'da yapılan satışların gönderimine ait kargo ücreti satıcıya aitti. 50 TL altı siparişlerde ise Trendyol, satıcıları desteklemek adına kargo ücretinin bir kısmını karşılamaktaydı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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