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Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: 'Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde' değişiklik
Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: 'Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde' değişiklik
Yabancılara para karşılığı vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 'Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi. Artık arsa alarak da Türk vatandaşlığı edinilebilecek. Uygulamanın şartı ise arsada kat mülkiyeti veya kat irtifakı olması ya da arsa üzerinde yapı bulunması olacak.Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi, 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı' olarak değiştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:
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resmi gazete 12 aralık, resmi gazete 12 aralık 2023, yabancılar için vatandaşlık, türk vatandaşlığı yönetmeliğinde değişiklik
resmi gazete 12 aralık, resmi gazete 12 aralık 2023, yabancılar için vatandaşlık, türk vatandaşlığı yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: 'Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde' değişiklik

11:24 12.12.2023 (güncellendi: 11:25 12.12.2023)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© İHA
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Yabancılara para karşılığı vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı zorunluluğu getiriliyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 'Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi. Artık arsa alarak da Türk vatandaşlığı edinilebilecek. Uygulamanın şartı ise arsada kat mülkiyeti veya kat irtifakı olması ya da arsa üzerinde yapı bulunması olacak.
Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi, 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı' olarak değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:
"En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen..."
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