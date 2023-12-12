https://sputniknews.com.tr/20231212/resmi-gazetede-dikkat-ceken-karar-turk-vatandasligi-yonetmeliginde-degisiklik-1078353026.html

Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: 'Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde' değişiklik

Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: 'Türk vatandaşlığı yönetmeliğinde' değişiklik

Yabancılara para karşılığı vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T11:24+0300

2023-12-12T11:24+0300

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türkiye

resmi gazete

yabancı

yabancı turist

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vatandaşlık

vatandaşlık verme

vatandaşlık yasası

arsa

mülkiyet hakları

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 'Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi. Artık arsa alarak da Türk vatandaşlığı edinilebilecek. Uygulamanın şartı ise arsada kat mülkiyeti veya kat irtifakı olması ya da arsa üzerinde yapı bulunması olacak.Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi, 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı' olarak değiştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:

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resmi gazete 12 aralık, resmi gazete 12 aralık 2023, yabancılar için vatandaşlık, türk vatandaşlığı yönetmeliğinde değişiklik