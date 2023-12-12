https://sputniknews.com.tr/20231212/tff-baskani-buyukeksi-uefa-baskani-ceferin-ilekonustuk-1078358226.html
TFF Başkanı açıkladı: UEFA Başkanı Ceferin'le ne konuştu, Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınır mı?
TFF Başkanı açıkladı: UEFA Başkanı Ceferin'le ne konuştu, Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınır mı?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıya... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:21+0300
2023-12-12T12:21+0300
2023-12-12T13:13+0300
spor
aleksander ceferin
mehmet büyükekşi
halil umut meler
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından saldırdığı hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınacak mı' sorusuna "Hayır söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin ile konuştuk, sağ olsun da bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Spekülasyonlara girmenin anlamı yok" dedi ve ekledi:'10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor'Hastane önünde açıklamada bulunan Büyükekşi, "Bu sabah Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi, yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor. Saldırı derinden üzdü. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sebep olan tüm paydaşların kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-yerlikaya-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-hakem-ile-gorustu-1078356528.html
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aleksander ceferin, mehmet büyükekşi, halil umut meler
aleksander ceferin, mehmet büyükekşi, halil umut meler
TFF Başkanı açıkladı: UEFA Başkanı Ceferin'le ne konuştu, Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınır mı?
12:21 12.12.2023 (güncellendi: 13:13 12.12.2023)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Büyükekşi "UEFA Başkanı Ceferin ile konuştuk, sağ olsun da bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından saldırdığı hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınacak mı' sorusuna "Hayır söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin ile konuştuk, sağ olsun da bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Spekülasyonlara girmenin anlamı yok" dedi ve ekledi:
"Yarın yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Yarın ne kararlar alacağımıza yönelik daha detaylı bilgi vereceğiz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 ay sonra eski haline gelsin kabul etmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye'den alınması söz konusu değil. Süper Kupa olayı şuan gündemimizde yok. Kararları yakında açıklayacağız."
'10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor'
Hastane önünde açıklamada bulunan Büyükekşi, "Bu sabah Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi, yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor. Saldırı derinden üzdü. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sebep olan tüm paydaşların kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.