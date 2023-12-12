https://sputniknews.com.tr/20231212/tff-baskani-buyukeksi-uefa-baskani-ceferin-ilekonustuk-1078358226.html

TFF Başkanı açıkladı: UEFA Başkanı Ceferin'le ne konuştu, Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınır mı?

TFF Başkanı açıkladı: UEFA Başkanı Ceferin'le ne konuştu, Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınır mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıya... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:21+0300

2023-12-12T12:21+0300

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spor

aleksander ceferin

mehmet büyükekşi

halil umut meler

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından saldırdığı hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan alınacak mı' sorusuna "Hayır söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin ile konuştuk, sağ olsun da bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Spekülasyonlara girmenin anlamı yok" dedi ve ekledi:'10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor'Hastane önünde açıklamada bulunan Büyükekşi, "Bu sabah Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi, yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir bebeği var, bir an önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor. Saldırı derinden üzdü. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sebep olan tüm paydaşların kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-yerlikaya-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-hakem-ile-gorustu-1078356528.html

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Sputnik Türkiye

aleksander ceferin, mehmet büyükekşi, halil umut meler