Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakem Meler ile görüştü

"Dün gece Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz? Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz."