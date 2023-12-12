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Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakem Meler ile görüştü
Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakem Meler ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ettikten sonra soruşturmayla ilgili açıklamalarda... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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Dün akşam Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmayla alakalı şu açıklamaları yaptıSon durumu doktoru açıkladıMeler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi son durumuyla alakalı bir açıklama geldi:
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recep tayyip erdoğan, ali yerlikaya, hakem, halil umut meler, faruk koca, hastane
recep tayyip erdoğan, ali yerlikaya, hakem, halil umut meler, faruk koca, hastane

Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakem Meler ile görüştü

12:04 12.12.2023 (güncellendi: 12:33 12.12.2023)
© AA / Emrah YorulmazAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ettikten sonra soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi de saldırıya uğrayan hakemin son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Dün akşam Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmayla alakalı şu açıklamaları yaptı
"Dün gece Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz? Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz."

Son durumu doktoru açıkladı

Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi son durumuyla alakalı bir açıklama geldi:

"Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Sabah beyin kontrolünü tekrar yaptık. Beyinde herhangi bir hasarımız yok. Kalıcı bir hasar olmayacak. Göz doktorlarımız da değerlendirdi. Sabah biraz tansiyonu yükseldi ancak kontrol altına aldık. Bu gece de misafirimiz olacak. Büyük ihtimalle yarın sabah taburcu olur."

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