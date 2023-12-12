Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Spor sahasında görmek istemediğimiz üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Hadisenin başından itibaren soruşturmayı başlattık. Tutuklama kararı verildi. Sahaya inen kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sporda şiddetin önlenmesine dair kanun var. Soruşturma çok yönlü deva ediyor. Görüntüler incelenecek. Sahaya inmemesi gerekenlerle ilgili de adli kontrol kararı verildi.