Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
10:48 12.12.2023 (güncellendi: 11:08 12.12.2023)
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor.
Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından süreci şöyle özetledi:
11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.
11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 12, 2023
Adalet Bakanı: Tutuklama kararı verildi
Bakan Tunç Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Spor sahasında görmek istemediğimiz üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Hadisenin başından itibaren soruşturmayı başlattık. Tutuklama kararı verildi. Sahaya inen kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sporda şiddetin önlenmesine dair kanun var. Soruşturma çok yönlü deva ediyor. Görüntüler incelenecek. Sahaya inmemesi gerekenlerle ilgili de adli kontrol kararı verildi.