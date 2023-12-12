Hakemlerden ortak açıklama: 'Geleceğimizle ilgili karar vereceğiz'

"Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."