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Hakemlerden ortak açıklama: 'Geleceğimizle ilgili karar vereceğiz'
Hakemlerden ortak açıklama: 'Geleceğimizle ilgili karar vereceğiz'
Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan Koca adliyeye sevk edildi. Saldırı sonrası hakemler... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının ardından Meler'in tedavisi Acıbadem Ankara Hastanesinde devam ediyor. Meslektaşları, hastane önünde Meler'e destek açıklaması yaptı. Mete Kalkavan (ortada), grup adına konuşma gerçekleştirdi.Hakem Mete Kalkavan şu açıklamayı yaptı:
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hakeme saldırı,hakemlerden açıklama,mete kalkavan açıklama
hakeme saldırı,hakemlerden açıklama,mete kalkavan açıklama

Hakemlerden ortak açıklama: 'Geleceğimizle ilgili karar vereceğiz'

10:18 12.12.2023 (güncellendi: 10:55 12.12.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçMete Kalkavan
Mete Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan Koca adliyeye sevk edildi. Saldırı sonrası hakemler ortak yaptıkları açıklamada, "Tüm hakemler tekrar bir araya gelerek geleceğimizle ilgili karar vereceğiz" denildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının ardından Meler'in tedavisi Acıbadem Ankara Hastanesinde devam ediyor. Meslektaşları, hastane önünde Meler'e destek açıklaması yaptı. Mete Kalkavan (ortada), grup adına konuşma gerçekleştirdi.
Hakem Mete Kalkavan şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."
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