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Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası
Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaşananlar için "Çok üzgünüm... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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mke ankaragücü
emre belözoğlu
teknik direktör
istifa
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.Maçta yaşananların ardından iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.'Çok üzgünüm'MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.Belözoğlu istifa edecek mi?Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-hakemligi-birakti-mi-1078348522.html
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emre belözoğlu istifa,emre belözoğlu son dakika,emre belözoğlu açıklama

Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası

10:01 12.12.2023
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-AW096346Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-AW096346
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaşananlar için "Çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi. Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağı iddia edildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçta yaşananların ardından iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.

'Çok üzgünüm'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.

Belözoğlu istifa edecek mi?

Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
SPOR
Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?
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