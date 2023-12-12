https://sputniknews.com.tr/20231212/emre-belozoglunun-istifa-karari-aldigi-iddiasi-1078349447.html

Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası

Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaşananlar için "Çok üzgünüm... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ankaragücü

mke ankaragücü

emre belözoğlu

teknik direktör

istifa

şiddet

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.Maçta yaşananların ardından iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.'Çok üzgünüm'MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.Belözoğlu istifa edecek mi?Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-hakemligi-birakti-mi-1078348522.html

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