https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-hakemligi-birakti-mi-1078348522.html

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Eski MHK üyesi Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı. Meler'i... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T09:45+0300

2023-12-12T09:45+0300

2023-12-12T09:45+0300

spor

halil umut meler

tff merkez hakem kurulu

hakem

gençlik ve spor bakanlığı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Meler hakemliği bırakıyor mu?NTV'nin aktardığı habere göre Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, ‘İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver’ şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.Sağlık durumu nasıl?Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.Halil Umut Meler kimdir?1 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de doğdu.18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetti. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/hakem-saldirisi-faruk-koca-hapis-cezasi-alacak-mi--1078346198.html

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halil umut meler, tff merkez hakem kurulu, hakem, gençlik ve spor bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç