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Hakeme yumruklu saldırı: Faruk Koca hapis cezası alacak mı, kanun ne diyor?
Hakeme yumruklu saldırı: Faruk Koca hapis cezası alacak mı, kanun ne diyor?
Ankaragücü ile Rizespor karşılaşması sonrasında yaşanan hakem saldırısı skandalı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T08:43+0300
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spor
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saldırı
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Türkiye hakeme yapılan saldırıyı konuşmaya devam ediyor. Hakeme saldırı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesini işaret etti. Söz konusu düzenlemeler neleri içeriyor? Şüpheliler ne ile suçlanacak?Avukat Serkan Günel NTV canlı yayınında Ankaragücü Faruk Koca’nın alması gereken cezaya ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:6.5 yıla kadar hapis cezasıFarık Koca kimdir, nereli, kaç yaşında?Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-tff-baskani-aciklama-yapiyor-1078344520.html
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faruk koca kimdir, faruk koca kaç yaşında, faruk koca hangi partili, faruk koca milletvekili
faruk koca kimdir, faruk koca kaç yaşında, faruk koca hangi partili, faruk koca milletvekili

Hakeme yumruklu saldırı: Faruk Koca hapis cezası alacak mı, kanun ne diyor?

08:43 12.12.2023 (güncellendi: 09:43 12.12.2023)
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Emin Sansar
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Ankaragücü ile Rizespor karşılaşması sonrasında yaşanan hakem saldırısı skandalı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yaptığı yumruklu saldırı sonrasında nasıl bir ceza alacak sorusu gündeme gelirken Koca’nın hapis cezası yargılanabileceği öğrenildi.
Türkiye hakeme yapılan saldırıyı konuşmaya devam ediyor. Hakeme saldırı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesini işaret etti. Söz konusu düzenlemeler neleri içeriyor? Şüpheliler ne ile suçlanacak?
Avukat Serkan Günel NTV canlı yayınında Ankaragücü Faruk Koca’nın alması gereken cezaya ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:
“68/22 sayılı sporda şiddetin önlenmesi hakkında bir kanunumuz var. 2011 yılında çıkan bu kanunun 20.maddesi çok açık bir şekilde diyor ki; spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır diyor. Dolayısıyla burada hakemimizin normal şartlarda ne iş yapıyor olursa olsun. Dişçi de olsa avukat da olsa bu görevi nedeniyle kamu görevlisi sayıldığının altını çizmek istiyorum. Bu yönden TCK’nın 86.maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3.fıkrada yer alan ‘c’ bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak. Yani basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma burada öngörürsek yarı halinde artırılarak bir anlamda 4,5 yıla kadar cezalandırılması öngörülecek."

6.5 yıla kadar hapis cezası

"Yine aynı şekilde tekrar 68/22 sayılı kanuna dönersek sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna orada da diyor ki; spor müsabakalarında kasten yaralama suçunda veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre de verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani iki kez yarı oranında artırılacak bir cezanın burada uygulanması gerekir. Dolayısıyla bunlar tabi Türk Ceza Kanunu’nun 87.maddesinde yer alan kasten yaralama fiilinin konuşmada sürekli zorluk, yüzünde sabit iz, yaşamı tehlikeye sokması hallerinin dışında kabul edilse dahi en az 6,5 yılla yargılanmasının söz konusu olacağını düşünüyorum, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için…”

Farık Koca kimdir, nereli, kaç yaşında?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.
Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.
2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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