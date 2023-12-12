Hakeme yumruklu saldırı: Faruk Koca hapis cezası alacak mı, kanun ne diyor?

“68/22 sayılı sporda şiddetin önlenmesi hakkında bir kanunumuz var. 2011 yılında çıkan bu kanunun 20.maddesi çok açık bir şekilde diyor ki; spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır diyor. Dolayısıyla burada hakemimizin normal şartlarda ne iş yapıyor olursa olsun. Dişçi de olsa avukat da olsa bu görevi nedeniyle kamu görevlisi sayıldığının altını çizmek istiyorum. Bu yönden TCK’nın 86.maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3.fıkrada yer alan ‘c’ bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak. Yani basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma burada öngörürsek yarı halinde artırılarak bir anlamda 4,5 yıla kadar cezalandırılması öngörülecek."