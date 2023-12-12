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Hakem Meler'e yumruklu saldırı| Türkiye’de tüm ligler süresiz olarak ertelendi
Hakem Meler'e yumruklu saldırı| Türkiye’de tüm ligler süresiz olarak ertelendi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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saldırı
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek şunları söyledi:Başkan Büyükekşi, yarın hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.Kamuoyuna da seslenen Büyükekşi, “Hakemlerimiz TFF’nin maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz, özellikle küfüre ve şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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saldırı, halil umut meler, mehmet büyükekşi, lig, süper lig, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu
saldırı, halil umut meler, mehmet büyükekşi, lig, süper lig, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu

Hakem Meler'e yumruklu saldırı| Türkiye’de tüm ligler süresiz olarak ertelendi

01:30 12.12.2023 (güncellendi: 02:10 12.12.2023)
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Emin Sansar
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Ayrıntılar geliyor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerin süresiz olarak erteleme kararı aldı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı.
Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek şunları söyledi:
“MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim Kurulumuz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanımız yanımızda. Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler’e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren kamuoyunun önüne atanlar saldırının müsebbibidirler. Herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Devletimizle eş güdüm olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Saldırıda bulunan tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaklardır; şekilde buna sebep olan kulüp te. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda açıklama yapmak yeter artık. Mutlaka hatalar olabilir, onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm kulüp başkanlarına, tüm teknik direktörlere, saha kenarında dördüncü hakemin beynini yiyenlere sesleniyorum; Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim, dünyaya rezil etmeyelim.”
Başkan Büyükekşi, yarın hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.
Kamuoyuna da seslenen Büyükekşi, “Hakemlerimiz TFF’nin maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz, özellikle küfüre ve şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e saldırı
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