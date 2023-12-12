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https://sputniknews.com.tr/20231212/saraciye-sektorunde-hedef-rusya-pazari-1078355176.html
Saraciye sektöründe hedef Rusya pazarı
Saraciye sektöründe hedef Rusya pazarı
Giyim dışında deri ürünlerinden imal edilen kemer, cüzdan, çanta gibi ürünleri üreten saraciye sektörü gözünü Rusya pazarına dikti. İstanbul Sanayi Odası... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T15:37+0300
2023-12-12T15:37+0300
ekonomi
deri
çanta
cüzdan
kemer
telefon kılıfı
rusya pazarı
ekonomi
ihracat
türkiye
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Türkiye’nin sanayi üretiminde ve ihracatında büyük önem taşıyan saraciye sektörünü, temsil eden Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hasan Süren, derneğin yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.'Rusya pazarı önceliğimiz'Sputnik’e konuşan Hasan Süren “Öncelikli olarak ele alacağımız konuların başında nitelikli iş gücü sorunu geliyor. Sektörümüzde yaklaşık 3 bin firma var ve firmalarımızın yüzde 40’ı ihracat yapıyor. Bu sayının artması için önemli bir çaba sarf ediyoruz ve 2024’te en önemli hedeflerimizden biri ihracat yapan şirket sayısını artırmak olacak. Öncelikli pazarlarımızdan biri ise Rusya olacak” dedi.'2024, 2023'ten iyi olacak' 2022’de ihracatın 320 milyon dolar olduğunu, bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşandığını belirten Süren, “2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek. Fiyat tutturamamak ve finansmana erişim bizim için en büyük mücadele alanı. Sektörün ihracat iştahı çok yüksek. Yeşil OSB konusunda Ticaret Bakanlığı’yla yer tahsisi için görüşmelerimiz devam ediyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı.'Önemli firmalara üretim yapıyoruz'Dünyada saraciye sektörünün 150 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu belirten Hasan Süren, “Saraciye ürünleri dendiğinde akla öncelikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler geliyor. Ancak eyerden, saat ve telefon kılıfına kadar yaklaşık 50 çeşit ürün saraciye sektörü tarafından üretiliyor. Fatih Sultan Mehmet zamanına dayanan bir sektörümüz var; bu anlamda Türkiye’de en köklü sektörlerden biriyiz. Saat, cüzdan, telefon kılıfı denince akla gelebilecek çok sayıda dünyaca ünlü markaya ürün tedarik ediyoruz. Bu anlamda saraciye sektörümüz, dünyada en bilinen sektörler arasında ilk 2’de ya da ilk 3’te yer alıyor. Ürettiğimiz telefon ve tablet kılıfları Avrupa, Amerika ve Asya gibi farklı pazarlara ihraç ediliyor. Türkiye’den çıkan bir çanta Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da kullanılıyor. Dünyanın çantası Türkiye’de üretiliyor. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022’de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşadık. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/turkiye-deri-konfeksiyonculari-dernegi-rusyaya-yaptirimlar-bizim-iliskilerimizi-bozmadi-1078085750.html
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saraciye nedir,hasan süren kimdir,türkiyedeki deri ürünleri,deriden üretine ürünler,rusya pazarı,istanbul sanayi odası,sarraciye sanayicileri derneği,
saraciye nedir,hasan süren kimdir,türkiyedeki deri ürünleri,deriden üretine ürünler,rusya pazarı,istanbul sanayi odası,sarraciye sanayicileri derneği,

Saraciye sektöründe hedef Rusya pazarı

15:37 12.12.2023
© FotoğrafHasan Süren
Hasan Süren - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© Fotoğraf
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Giyim dışında deri ürünlerinden imal edilen kemer, cüzdan, çanta gibi ürünleri üreten saraciye sektörü gözünü Rusya pazarına dikti. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Süren sektör 2023 yılında yaşadığı ihracat kaybını Rusya pazarı ile telefi etmek istediğini belirtti.
Türkiye’nin sanayi üretiminde ve ihracatında büyük önem taşıyan saraciye sektörünü, temsil eden Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hasan Süren, derneğin yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.

'Rusya pazarı önceliğimiz'

Sputnik’e konuşan Hasan Süren “Öncelikli olarak ele alacağımız konuların başında nitelikli iş gücü sorunu geliyor. Sektörümüzde yaklaşık 3 bin firma var ve firmalarımızın yüzde 40’ı ihracat yapıyor. Bu sayının artması için önemli bir çaba sarf ediyoruz ve 2024’te en önemli hedeflerimizden biri ihracat yapan şirket sayısını artırmak olacak. Öncelikli pazarlarımızdan biri ise Rusya olacak” dedi.

'2024, 2023'ten iyi olacak'

2022’de ihracatın 320 milyon dolar olduğunu, bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşandığını belirten Süren, “2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek. Fiyat tutturamamak ve finansmana erişim bizim için en büyük mücadele alanı. Sektörün ihracat iştahı çok yüksek. Yeşil OSB konusunda Ticaret Bakanlığı’yla yer tahsisi için görüşmelerimiz devam ediyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

'Önemli firmalara üretim yapıyoruz'

Dünyada saraciye sektörünün 150 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu belirten Hasan Süren, “Saraciye ürünleri dendiğinde akla öncelikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler geliyor. Ancak eyerden, saat ve telefon kılıfına kadar yaklaşık 50 çeşit ürün saraciye sektörü tarafından üretiliyor. Fatih Sultan Mehmet zamanına dayanan bir sektörümüz var; bu anlamda Türkiye’de en köklü sektörlerden biriyiz. Saat, cüzdan, telefon kılıfı denince akla gelebilecek çok sayıda dünyaca ünlü markaya ürün tedarik ediyoruz. Bu anlamda saraciye sektörümüz, dünyada en bilinen sektörler arasında ilk 2’de ya da ilk 3’te yer alıyor. Ürettiğimiz telefon ve tablet kılıfları Avrupa, Amerika ve Asya gibi farklı pazarlara ihraç ediliyor. Türkiye’den çıkan bir çanta Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da kullanılıyor. Dünyanın çantası Türkiye’de üretiliyor. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022’de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşadık. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek” ifadelerini kullandı.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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