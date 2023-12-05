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https://sputniknews.com.tr/20231205/turkiye-deri-konfeksiyonculari-dernegi-rusyaya-yaptirimlar-bizim-iliskilerimizi-bozmadi-1078085750.html
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: Rusya'ya yaptırımlar bizim ilişkilerimizi bozmadı
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: Rusya'ya yaptırımlar bizim ilişkilerimizi bozmadı
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&Fur Fashion Show Fuarı açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun Rusya'ya... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:24+0300
2023-12-05T11:24+0300
ekonomi
deri
türkiye deri sanayicileri derneği (tdsd)
ihracat
yaptırım
ekonomik yaptırım
ticari yaptırım
türkiye
rusya
ticaret
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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&amp;Fur Fashion Show Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde kapılarını açan Leather&amp;Fur Fashion Show Fuarı, 20'ye yakın ülkeden 1200'ün üzerinde rekor bir katılımla kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun yaptığı açıklamada, fuardaki ziyaretçi ağırlığının savaş durumunun devam etmesine rağmen yüzde 80'lik bölümünün Rusya, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi.Fuarın açılışında yaptığı konuşmada sektörün yüzde 70'nin Rusya ve Ukrayna ile ticaret yaptığının altını çizen Dursun "Rusya'ya yapılan yaptırımlar bizim ilişkimizi bozmadı. Rusların gelip gitmesinden bizim şikayetimiz yok çünkü bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri. Rusya'ya savaştan dolayı ihracat biraz düştü. Ama yeni hedef pazarlar arayışımız sürüyor” dedi‘İhracat yüzde 2 arttı’Geçen yıl deri konfeksiyonda ihracatın 236 milyon dolarla yılı tamamladığını kaydeden Dursun, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre deri konfeksiyonda ihracatın yüzde 2 artışla 234 milyon dolara ulaştığını belirtti. Dursun, "İhracatta yaşanan bu artışın sebebi kilogram başı fiyatlarının 136 dolara ulaşmasından kaynaklanıyor sadece. Hammadde fiyatlarında, işçilik maliyetlerinde yaşanan artışlar fiyat politikamızı çok fazla etkiledi. Fiyat belirleme noktasında yaşadığımız sıkıntı sektörümüzü oldukça zora sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.‘İşçilik maliyetlerimiz yüksek’Deri ve konfeksiyon sektörünün ana pazarları arasında Avrupa Birliği'nin birinci, ABD'nin ikinci ve Rusya'nın üçüncü sırada olduğunun bilgisini paylaşan Dursun, en büyük rakiplerinin ise Çin olduğunu ifade etti. Dursun, "Üretilen ürünün içerisinde sadece işçilik payı yüzde 60'ı buluyor. Bunun içinde ayrıca kullandığımız mamul, elektrik, su enerji fiyatları da var. Durum böyle olunca pazarlarımızı kaybetme durumuna geliyoruz. Artan maliyetlerimiz karşısında, Çin'in agresif fiyat politikası ile yarışma durumunda değiliz. Şu anda sektörün resmi ihracatında yüzde 15, bavul ve güney ihracatında da yüzde 50’ye yakın kayıp var. Bu sektörü geri dönmeyecek şekilde kaybedebiliriz. Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi uygun maliyetli krediye ulaşım. Sektörümüzde işçilik maliyetleri TL, geriye kalan her şey dolar. Mevcut kur fiyatları bizi çok zorluyor. Yüksek kur talebimiz yok sadece artan maliyetlere paralel bir kur politikası bekliyoruz" dedi.
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deri, türkiye deri sanayicileri derneği (tdsd) , ihracat, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, türkiye, rusya, ticaret
deri, türkiye deri sanayicileri derneği (tdsd) , ihracat, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, türkiye, rusya, ticaret

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: Rusya'ya yaptırımlar bizim ilişkilerimizi bozmadı

11:24 05.12.2023
© FotoğrafTürkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&Fur Fashion Show Fuarı açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun Rusya'ya uygulanan yaptırımların ilişkileri bozmadığını açıkladı. Dursun Deri ve Kürk Konfeksiyonu ihracatı 234 milyon dolara ulaştığını da kaydetti.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&Fur Fashion Show Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde kapılarını açan Leather&Fur Fashion Show Fuarı, 20'ye yakın ülkeden 1200'ün üzerinde rekor bir katılımla kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun yaptığı açıklamada, fuardaki ziyaretçi ağırlığının savaş durumunun devam etmesine rağmen yüzde 80'lik bölümünün Rusya, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi.
Fuarın açılışında yaptığı konuşmada sektörün yüzde 70'nin Rusya ve Ukrayna ile ticaret yaptığının altını çizen Dursun "Rusya'ya yapılan yaptırımlar bizim ilişkimizi bozmadı. Rusların gelip gitmesinden bizim şikayetimiz yok çünkü bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri. Rusya'ya savaştan dolayı ihracat biraz düştü. Ama yeni hedef pazarlar arayışımız sürüyor” dedi

‘İhracat yüzde 2 arttı’

Geçen yıl deri konfeksiyonda ihracatın 236 milyon dolarla yılı tamamladığını kaydeden Dursun, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre deri konfeksiyonda ihracatın yüzde 2 artışla 234 milyon dolara ulaştığını belirtti. Dursun, "İhracatta yaşanan bu artışın sebebi kilogram başı fiyatlarının 136 dolara ulaşmasından kaynaklanıyor sadece. Hammadde fiyatlarında, işçilik maliyetlerinde yaşanan artışlar fiyat politikamızı çok fazla etkiledi. Fiyat belirleme noktasında yaşadığımız sıkıntı sektörümüzü oldukça zora sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘İşçilik maliyetlerimiz yüksek’

Deri ve konfeksiyon sektörünün ana pazarları arasında Avrupa Birliği'nin birinci, ABD'nin ikinci ve Rusya'nın üçüncü sırada olduğunun bilgisini paylaşan Dursun, en büyük rakiplerinin ise Çin olduğunu ifade etti. Dursun, "Üretilen ürünün içerisinde sadece işçilik payı yüzde 60'ı buluyor. Bunun içinde ayrıca kullandığımız mamul, elektrik, su enerji fiyatları da var. Durum böyle olunca pazarlarımızı kaybetme durumuna geliyoruz. Artan maliyetlerimiz karşısında, Çin'in agresif fiyat politikası ile yarışma durumunda değiliz. Şu anda sektörün resmi ihracatında yüzde 15, bavul ve güney ihracatında da yüzde 50’ye yakın kayıp var. Bu sektörü geri dönmeyecek şekilde kaybedebiliriz. Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi uygun maliyetli krediye ulaşım. Sektörümüzde işçilik maliyetleri TL, geriye kalan her şey dolar. Mevcut kur fiyatları bizi çok zorluyor. Yüksek kur talebimiz yok sadece artan maliyetlere paralel bir kur politikası bekliyoruz" dedi.
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