https://sputniknews.com.tr/20231205/turkiye-deri-konfeksiyonculari-dernegi-rusyaya-yaptirimlar-bizim-iliskilerimizi-bozmadi-1078085750.html

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: Rusya'ya yaptırımlar bizim ilişkilerimizi bozmadı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği: Rusya'ya yaptırımlar bizim ilişkilerimizi bozmadı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&Fur Fashion Show Fuarı açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun Rusya'ya... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T11:24+0300

2023-12-05T11:24+0300

2023-12-05T11:24+0300

ekonomi

deri

türkiye deri sanayicileri derneği (tdsd)

ihracat

yaptırım

ekonomik yaptırım

ticari yaptırım

türkiye

rusya

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078085210_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fe7feaf579694ad029432db76c9ba99d.jpg

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen 11. Leather&Fur Fashion Show Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde kapılarını açan Leather&Fur Fashion Show Fuarı, 20'ye yakın ülkeden 1200'ün üzerinde rekor bir katılımla kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun yaptığı açıklamada, fuardaki ziyaretçi ağırlığının savaş durumunun devam etmesine rağmen yüzde 80'lik bölümünün Rusya, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi.Fuarın açılışında yaptığı konuşmada sektörün yüzde 70'nin Rusya ve Ukrayna ile ticaret yaptığının altını çizen Dursun "Rusya'ya yapılan yaptırımlar bizim ilişkimizi bozmadı. Rusların gelip gitmesinden bizim şikayetimiz yok çünkü bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri. Rusya'ya savaştan dolayı ihracat biraz düştü. Ama yeni hedef pazarlar arayışımız sürüyor” dedi‘İhracat yüzde 2 arttı’Geçen yıl deri konfeksiyonda ihracatın 236 milyon dolarla yılı tamamladığını kaydeden Dursun, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre deri konfeksiyonda ihracatın yüzde 2 artışla 234 milyon dolara ulaştığını belirtti. Dursun, "İhracatta yaşanan bu artışın sebebi kilogram başı fiyatlarının 136 dolara ulaşmasından kaynaklanıyor sadece. Hammadde fiyatlarında, işçilik maliyetlerinde yaşanan artışlar fiyat politikamızı çok fazla etkiledi. Fiyat belirleme noktasında yaşadığımız sıkıntı sektörümüzü oldukça zora sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.‘İşçilik maliyetlerimiz yüksek’Deri ve konfeksiyon sektörünün ana pazarları arasında Avrupa Birliği'nin birinci, ABD'nin ikinci ve Rusya'nın üçüncü sırada olduğunun bilgisini paylaşan Dursun, en büyük rakiplerinin ise Çin olduğunu ifade etti. Dursun, "Üretilen ürünün içerisinde sadece işçilik payı yüzde 60'ı buluyor. Bunun içinde ayrıca kullandığımız mamul, elektrik, su enerji fiyatları da var. Durum böyle olunca pazarlarımızı kaybetme durumuna geliyoruz. Artan maliyetlerimiz karşısında, Çin'in agresif fiyat politikası ile yarışma durumunda değiliz. Şu anda sektörün resmi ihracatında yüzde 15, bavul ve güney ihracatında da yüzde 50’ye yakın kayıp var. Bu sektörü geri dönmeyecek şekilde kaybedebiliriz. Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi uygun maliyetli krediye ulaşım. Sektörümüzde işçilik maliyetleri TL, geriye kalan her şey dolar. Mevcut kur fiyatları bizi çok zorluyor. Yüksek kur talebimiz yok sadece artan maliyetlere paralel bir kur politikası bekliyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ticaret-bakani-bolat-kasimda-23-milyar-11-milyon-dolar-ile-en-yuksek-aylik-ihracat-rekorunu-kirdik-1078005539.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

deri, türkiye deri sanayicileri derneği (tdsd) , ihracat, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, türkiye, rusya, ticaret