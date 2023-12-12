https://sputniknews.com.tr/20231212/saglik-bakani-kocadan-hasan-bitmezin-son-durumuna-iliskin-aciklama-durumu-kritik-1078377021.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin açıklama: 'Durumu kritik'

Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin açıklama: 'Durumu kritik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e anjiyo yapıldığını ve durumunun şu anda kritik olduğunu açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T17:39+0300

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TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna dair son açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bitmez’in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, “Durumu son derece kritik ve ciddi” dedi. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez’i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez’in son durumum hakkında bilgi alan Bakan Koca, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor'Bakan Koca, kalp masajının ardından Bitmez’in 20 dakika içinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirildiği bilgisini vererek, “Hastaneye gelmesinin ardından anjiyosu planlandı. Anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp, akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/karamollaoglundan--tbmm-genel-kurulunda-fenalasan-hasan-bitmezin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1078375564.html

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