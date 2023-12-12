https://sputniknews.com.tr/20231212/karamollaoglundan--tbmm-genel-kurulunda-fenalasan-hasan-bitmezin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1078375564.html

Karamollaoğlu'ndan TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Karamollaoğlu'ndan TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumuna ilişkin "Yoğun bakıma... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T17:13+0300

2023-12-12T17:13+0300

2023-12-12T17:15+0300

politika

temel karamollaoğlu

hasan bitmez

tbmm

kalp krizi

bayılma

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hasan Bitmez'in konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçirdiğini ardından da dengesini kaybederek yere düştüğünü anlatan Karamolloğlu, Bitmez'e yapılabilecek bütün müdahalelerin Meclis'te yapıldığını bildirdi.Kalp rahatsızlığının yanı sıra Bitmez'in şeker hastası da olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktararak, "Doktorlar 'Kalp kılcal damarlarla besleniyor' dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı, sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/tbmmde-kursude-konusma-yapan-milletvekili-bayildi-1078360233.html

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