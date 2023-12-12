https://sputniknews.com.tr/20231212/tbmmde-kursude-konusma-yapan-milletvekili-bayildi-1078360233.html

Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaparken baygınlık geçirdi

Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaparken baygınlık geçirdi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşma yaptığı esnada bayıldı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

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hasan bitmez

kocaeli

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bayılma

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TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.Hastaneye kaldırıldıBu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hasan Bitmez kimdir?Hasan Bitmez 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek ise öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde gerçekleştirdi.Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Bitmez, evli olup bir çocuk sahibidir, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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