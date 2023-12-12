https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-durum-bugdayi-ihracatini-gecici-olarak-yasakladi-1078344075.html
Rusya, durum buğdayı ihracatını geçici olarak yasakladı
Rusya, durum buğdayı ihracatını geçici olarak yasakladı
Rusya hükümeti, makarnalık buğday olarak da bilinen durum buğdayının ihracatına, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yasak getirildiğini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T01:27+0300
2023-12-12T01:27+0300
2023-12-12T01:27+0300
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buğday ihracatı
ihracat
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Rusya hükümetinin açıklamasında, “Rusya, ülkeden durum buğdayı ihracatına geçici kısıtlama getirdi. İlgili emir imzalandı” ifadesine yer verildi.Yasağın, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanacağı ifade edilen açıklamada, bu tedbirin ülkenin gıda güvenliğini ve fiyat istikrarını sağalama amacını taşıdığı kaydedildi. Lakin bu yasağın, insani yardım ve uluslararası hükümetler arasında anlaşmalar kapsamındaki teslimatları kapsamadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/arap-basini-misir-rusyadan-bugday-alimi-ile-ilgili-anlasma-imzaladi-1074505557.html
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rusya, buğday, buğday ihracatı, ihracat
rusya, buğday, buğday ihracatı, ihracat
Rusya, durum buğdayı ihracatını geçici olarak yasakladı
Rusya hükümeti, makarnalık buğday olarak da bilinen durum buğdayının ihracatına, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yasak getirildiğini belirtti.
Rusya hükümetinin açıklamasında, “Rusya, ülkeden durum buğdayı ihracatına geçici kısıtlama getirdi. İlgili emir imzalandı” ifadesine yer verildi.
Yasağın, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanacağı ifade edilen açıklamada, bu tedbirin ülkenin gıda güvenliğini ve fiyat istikrarını sağalama amacını taşıdığı kaydedildi. Lakin bu yasağın, insani yardım ve uluslararası hükümetler arasında anlaşmalar kapsamındaki teslimatları kapsamadığı vurgulandı.