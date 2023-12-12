https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-durum-bugdayi-ihracatini-gecici-olarak-yasakladi-1078344075.html

Rusya, durum buğdayı ihracatını geçici olarak yasakladı

Rusya, durum buğdayı ihracatını geçici olarak yasakladı

Rusya hükümeti, makarnalık buğday olarak da bilinen durum buğdayının ihracatına, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yasak getirildiğini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T01:27+0300

2023-12-12T01:27+0300

2023-12-12T01:27+0300

dünya

rusya

buğday

buğday ihracatı

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101804/02/1018040248_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b66bb27ca4db778fe0ec3ade4459ae20.jpg

Rusya hükümetinin açıklamasında, “Rusya, ülkeden durum buğdayı ihracatına geçici kısıtlama getirdi. İlgili emir imzalandı” ifadesine yer verildi.Yasağın, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanacağı ifade edilen açıklamada, bu tedbirin ülkenin gıda güvenliğini ve fiyat istikrarını sağalama amacını taşıdığı kaydedildi. Lakin bu yasağın, insani yardım ve uluslararası hükümetler arasında anlaşmalar kapsamındaki teslimatları kapsamadığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230809/arap-basini-misir-rusyadan-bugday-alimi-ile-ilgili-anlasma-imzaladi-1074505557.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, buğday, buğday ihracatı, ihracat