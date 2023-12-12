https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-disisleri-bakanligi-gazzeden-en-az-bin-50-rusya-vatandasi-tahliye-edildi-1078344589.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden en az bin 50 Rusya vatandaşının aileleriyle birlikte Mısır üzerinden Rusya’ya tahliye edildiğini... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T02:02+0300
2023-12-12T02:02+0300
2023-12-12T02:02+0300
israil- filistin çatışması
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
israil-filistin
israil
mısır
mısır
tel aviv
ramallah
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Toplamda 1050’den fazla yurttaşımız, çatışma bölgesinden Refah sınır kapısından Mısır topraklarına çıkarılarak güvenli şekilde Rusya’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün Gazze Şeridi’nden 100 kişiyi daha tahliye ettiği anımsatılan açıklamada, “Rusya’nın Kahire, Tel-Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonları ile Rusya Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ilgili birimleri, vatandaşlarımızın tahliyesini en kısa zamanda bitirme amacıyla gereken çabaları göstermeye devam ediyor” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, israil-filistin, israil, mısır, mısır, tel aviv, ramallah
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, israil-filistin, israil, mısır, mısır, tel aviv, ramallah
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden en az bin 50 Rusya vatandaşının aileleriyle birlikte Mısır üzerinden Rusya’ya tahliye edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Toplamda 1050’den fazla yurttaşımız, çatışma bölgesinden Refah sınır kapısından Mısır topraklarına çıkarılarak güvenli şekilde Rusya’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün Gazze Şeridi’nden 100 kişiyi daha tahliye ettiği anımsatılan açıklamada, “Rusya’nın Kahire, Tel-Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonları ile Rusya Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ilgili birimleri, vatandaşlarımızın tahliyesini en kısa zamanda bitirme amacıyla gereken çabaları göstermeye devam ediyor” dendi.