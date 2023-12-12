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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-disisleri-bakanligi-gazzeden-en-az-bin-50-rusya-vatandasi-tahliye-edildi-1078344589.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden en az bin 50 Rusya vatandaşının aileleriyle birlikte Mısır üzerinden Rusya’ya tahliye edildiğini... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T02:02+0300
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israil- filistin çatışması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Toplamda 1050’den fazla yurttaşımız, çatışma bölgesinden Refah sınır kapısından Mısır topraklarına çıkarılarak güvenli şekilde Rusya’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün Gazze Şeridi’nden 100 kişiyi daha tahliye ettiği anımsatılan açıklamada, “Rusya’nın Kahire, Tel-Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonları ile Rusya Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ilgili birimleri, vatandaşlarımızın tahliyesini en kısa zamanda bitirme amacıyla gereken çabaları göstermeye devam ediyor” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, israil-filistin, israil, mısır, mısır, tel aviv, ramallah
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, israil-filistin, israil, mısır, mısır, tel aviv, ramallah

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze’den en az bin 50 Rusya vatandaşı tahliye edildi

02:02 12.12.2023
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS)Rus vatandaş Gazze tahliye
Rus vatandaş Gazze tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden en az bin 50 Rusya vatandaşının aileleriyle birlikte Mısır üzerinden Rusya’ya tahliye edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Toplamda 1050’den fazla yurttaşımız, çatışma bölgesinden Refah sınır kapısından Mısır topraklarına çıkarılarak güvenli şekilde Rusya’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün Gazze Şeridi’nden 100 kişiyi daha tahliye ettiği anımsatılan açıklamada, “Rusya’nın Kahire, Tel-Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonları ile Rusya Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ilgili birimleri, vatandaşlarımızın tahliyesini en kısa zamanda bitirme amacıyla gereken çabaları göstermeye devam ediyor” dendi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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