https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-uzman-markov-turkiyenin-f-16-sorununu-degerlendirdi-nato-esit-ortaklar-birligi-degil-1078380015.html

Rus uzman Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: 'NATO, eşit ortaklar birliği değil'

Rus uzman Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: 'NATO, eşit ortaklar birliği değil'

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 sorununu değerlendiren Rus uzman Markov, NATO’nun eşit ortaklar birliği olarak kurulmadığını, ABD’nin ana müttefiki İngiltere... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T18:45+0300

2023-12-12T18:45+0300

2023-12-12T18:47+0300

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nato

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f-35

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Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi üyesi ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Doç. Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin F-16 parasını ödediğini, bu yüzden ABD’nin bu uçakları teslim etmesi gerektiğini belirtti. Markov bu hususa ilişkin açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:Türkiye’ye F-35 teslimatının, dünya toplumu ve NATO’nun tam üyesi olarak kabul edilmesi ve hiçbir yasağın getirilemeyeceği anlamına geldiğini kaydeden Markov, “Türkiye de işte uçak teslimatı için değil aslında bunun için mücadele ediyor. Batı ülkeleri tarafından NATO’nun tam ve hiçbir yasağın uygulanmayacağı üyesi olarak tanınması için mücadele ediyor. ABD’nin Türkiye’ye satışına yasak getirdiği Patriot hava savunma sistemiyle ilgili sorun da bununla bağlantılı” yorumunda bulundu.Görünürdeki ortaklığa ve sayısız vaatlere rağmen henüz sadece ret kararlarının gözlemlendiğini ve ABD’nin Türkiye’yi tam müttefik görmediğini vurgulayan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231212/turkiye-ruhen-atlantikci-natodan-ziyade-avrasyaci-sione-daha-yakin-1078376849.html

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2023

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f-16, nato, abd, avrupa, sergey markov, f-35, almanya, rusya, türkiye, patriot, abd-türkiye ilişkileri