https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-uzman-markov-turkiyenin-f-16-sorununu-degerlendirdi-nato-esit-ortaklar-birligi-degil-1078380015.html
Rus uzman Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: 'NATO, eşit ortaklar birliği değil'
Rus uzman Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: 'NATO, eşit ortaklar birliği değil'
Türkiye ve ABD arasındaki F-16 sorununu değerlendiren Rus uzman Markov, NATO’nun eşit ortaklar birliği olarak kurulmadığını, ABD’nin ana müttefiki İngiltere... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:45+0300
2023-12-12T18:45+0300
2023-12-12T18:47+0300
türkiye
f-16
nato
abd
avrupa
sergey markov
f-35
almanya
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060438812_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_49ed770e6baa0afb02f583f4cd613540.jpg
Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi üyesi ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Doç. Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin F-16 parasını ödediğini, bu yüzden ABD’nin bu uçakları teslim etmesi gerektiğini belirtti. Markov bu hususa ilişkin açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:Türkiye’ye F-35 teslimatının, dünya toplumu ve NATO’nun tam üyesi olarak kabul edilmesi ve hiçbir yasağın getirilemeyeceği anlamına geldiğini kaydeden Markov, “Türkiye de işte uçak teslimatı için değil aslında bunun için mücadele ediyor. Batı ülkeleri tarafından NATO’nun tam ve hiçbir yasağın uygulanmayacağı üyesi olarak tanınması için mücadele ediyor. ABD’nin Türkiye’ye satışına yasak getirdiği Patriot hava savunma sistemiyle ilgili sorun da bununla bağlantılı” yorumunda bulundu.Görünürdeki ortaklığa ve sayısız vaatlere rağmen henüz sadece ret kararlarının gözlemlendiğini ve ABD’nin Türkiye’yi tam müttefik görmediğini vurgulayan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231212/turkiye-ruhen-atlantikci-natodan-ziyade-avrasyaci-sione-daha-yakin-1078376849.html
türkiye
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060438812_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c7d198f8a18a7997a29f0a9732ad5b02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
f-16, nato, abd, avrupa, sergey markov, f-35, almanya, rusya, türkiye, patriot, abd-türkiye ilişkileri
f-16, nato, abd, avrupa, sergey markov, f-35, almanya, rusya, türkiye, patriot, abd-türkiye ilişkileri
Rus uzman Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: 'NATO, eşit ortaklar birliği değil'
18:45 12.12.2023 (güncellendi: 18:47 12.12.2023)
Türkiye ve ABD arasındaki F-16 sorununu değerlendiren Rus uzman Markov, NATO’nun eşit ortaklar birliği olarak kurulmadığını, ABD’nin ana müttefiki İngiltere ile “daha az öneme sahip” ülkelerin birliği olduğunu belirterek, “Amaç ABD’yi Avrupa’nın içinde tutmak” dedi.
Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi üyesi ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Doç. Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin F-16 parasını ödediğini, bu yüzden ABD’nin bu uçakları teslim etmesi gerektiğini belirtti.
Markov bu hususa ilişkin açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:
Elbette, uçakları vermeyen Washington idaresinin aksine Ankara’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği dikkat çekiyor. Üstelik F-16’da kıtlık yaşanmıyor. On binlercesi üretildi ve sorun teşkil etmiyorlar. F-35 başka mesele. F-35, çok daha yeni nesil savaş uçağı. Türkiye, bu konsorsiyuma katıldı, paranın bir kısmını yatırdı ve bu uçakları almayı bekleme hakkına sahip. Ama henüz durum öyle görünüyor ki, F-35 yakın zamanda Türkiye’ye verilmeyecek.
Türkiye’ye F-35 teslimatının, dünya toplumu ve NATO’nun tam üyesi olarak kabul edilmesi ve hiçbir yasağın getirilemeyeceği anlamına geldiğini kaydeden Markov, “Türkiye de işte uçak teslimatı için değil aslında bunun için mücadele ediyor. Batı ülkeleri tarafından NATO’nun tam ve hiçbir yasağın uygulanmayacağı üyesi olarak tanınması için mücadele ediyor. ABD’nin Türkiye’ye satışına yasak getirdiği Patriot hava savunma sistemiyle ilgili sorun da bununla bağlantılı” yorumunda bulundu.
Görünürdeki ortaklığa ve sayısız vaatlere rağmen henüz sadece ret kararlarının gözlemlendiğini ve ABD’nin Türkiye’yi tam müttefik görmediğini vurgulayan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO, eşit demokrat müttefikler birliği değil. NATO, ABD ve ana müttefiki olan İngiltere’nin yanı sıra, ABD için daha az önem teşkil eden ülkelerin birliği. Aslında NATO, eşit ortaklardan oluşan bir ittifak olarak kurulmadı zaten. İlk Genel Sekreteri Lord Ismay, NATO’nun amacını şu sözlerle ifade etmişti: Amerika’yı Avrupa’nın içinde, Rusya’yı Avrupa’nın dışında, Almanya’yı da hizada tutmak. NATO’nun bu özelliği hala geçerli.