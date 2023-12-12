https://sputniknews.com.tr/20231212/rtukten-spor-programlarina-uyari-yaptirim-uygulanacak-1078358644.html

RTÜK'ten spor programlarına uyarı: 'Yaptırım uygulanacak'

RTÜK'ten spor programlarına uyarı: 'Yaptırım uygulanacak'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:34+0300

2023-12-12T12:34+0300

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spor

rtük

şiddet

yaptırım

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.Şahin, şöyle devam etti:

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