https://sputniknews.com.tr/20231212/piyasada-gozler-bu-toplantida-fed-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak--1078349232.html
Piyasada gözler bu toplantıda: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasada gözler bu toplantıda: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı, Jerome Powell tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere bankadan kasım ayında yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:31+0300
2023-12-12T10:31+0300
2023-12-12T10:31+0300
ekonomi
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
piyasa
abd
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FED Aralık ayı faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası (FED) bu ay yapılacak toplantı ile faiz oranlarını belirleyecek. FED'in bundan sonraki süreçte verilere göre hareket edeceği ve Mayıs ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasının ihtimali yüzde 60 olarak belirlendi.ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı için Aralık ayı içerisinde toplanacak. FED faiz kararı 13 Aralık saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html
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fed faiz kararı, fed faiz, fed toplantısı, fed toplantısı ne zaman, fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, fed toplantısı saat kaçta
fed faiz kararı, fed faiz, fed toplantısı, fed toplantısı ne zaman, fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, fed toplantısı saat kaçta
Piyasada gözler bu toplantıda: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı, Jerome Powell tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere bankadan kasım ayında yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı vurgulanmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta toplantı yapılacak?
FED Aralık ayı faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası (FED) bu ay yapılacak toplantı ile faiz oranlarını belirleyecek. FED'in bundan sonraki süreçte verilere göre hareket edeceği ve Mayıs ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasının ihtimali yüzde 60 olarak belirlendi.
ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı için Aralık ayı içerisinde toplanacak. FED faiz kararı 13 Aralık saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.