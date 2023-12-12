https://sputniknews.com.tr/20231212/piyasada-gozler-bu-toplantida-fed-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak--1078349232.html

Piyasada gözler bu toplantıda: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasada gözler bu toplantıda: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı, Jerome Powell tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere bankadan kasım ayında yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T10:31+0300

2023-12-12T10:31+0300

2023-12-12T10:31+0300

ekonomi

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

piyasa

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

FED Aralık ayı faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası (FED) bu ay yapılacak toplantı ile faiz oranlarını belirleyecek. FED'in bundan sonraki süreçte verilere göre hareket edeceği ve Mayıs ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasının ihtimali yüzde 60 olarak belirlendi.ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı için Aralık ayı içerisinde toplanacak. FED faiz kararı 13 Aralık saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed faiz kararı, fed faiz, fed toplantısı, fed toplantısı ne zaman, fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, fed toplantısı saat kaçta