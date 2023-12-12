https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html

Dün tarihi zirveyi gören dolar/TL'de bugün son durum ne?

Dün tarihi zirveyi gören dolar/TL'de bugün son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9960 liradan, euro 31,2270 liradan güne başladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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2023-12-12T09:33+0300

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Serbest piyasada 28,9940 liradan alınan dolar, 28,9960 liradan satılıyor. 31,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2270 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9810 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1910 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 853 lira, çeyrek altın 3 bin 1 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 969 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 987 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.728 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 438 dolar seviyesinde seyrediyor.FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231211/dolardan-bir-rekor-daha-1078315894.html

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