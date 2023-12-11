https://sputniknews.com.tr/20231211/dolardan-bir-rekor-daha-1078315894.html
Dolar'dan bir rekor daha
Dolar'dan bir rekor daha
Dolar/TL kuru 29 seviyesini geçerek rekor kırdı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T13:08+0300
2023-12-11T13:08+0300
2023-12-11T13:50+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
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Dolar/TL'de bugün 29 sınırı da aşıldı. Kurda yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 55'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-komisyonu-toplandi-1078318967.html
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dolar rekor,dolar 29 tl,dolar tarihi rekor,dolar ne kadar oldu,dolar son dakika
dolar rekor,dolar 29 tl,dolar tarihi rekor,dolar ne kadar oldu,dolar son dakika
Dolar'dan bir rekor daha
13:08 11.12.2023 (güncellendi: 13:50 11.12.2023)
Dolar/TL kuru 29 seviyesini geçerek rekor kırdı.
Dolar/TL'de bugün 29 sınırı da aşıldı. Kurda yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 55'e ulaştı.