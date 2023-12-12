https://sputniknews.com.tr/20231212/pakistanda-kislaya-bombali-saldiri-23-olu-1078365796.html

Pakistan'da kışlaya bombalı saldırı: 23 ölü

Pakistan'da kışlaya bombalı saldırı: 23 ölü

Pakistan’ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T14:50+0300

2023-12-12T14:50+0300

2023-12-12T14:50+0300

dünya

pakistan

bomba

bomba imha

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072857467_445:0:4086:2048_1920x0_80_0_0_c25f507113b0ce48a98e10066d3d6e8a.jpg

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi.Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, bomba, bomba imha, saldırı