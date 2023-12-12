https://sputniknews.com.tr/20231212/pakistanda-kislaya-bombali-saldiri-23-olu-1078365796.html
Pakistan'da kışlaya bombalı saldırı: 23 ölü
Pakistan'da kışlaya bombalı saldırı: 23 ölü
Pakistan’ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T14:50+0300
2023-12-12T14:50+0300
2023-12-12T14:50+0300
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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi.Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html
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pakistan, bomba, bomba imha, saldırı
pakistan, bomba, bomba imha, saldırı
Pakistan'da kışlaya bombalı saldırı: 23 ölü
Pakistan’ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi.
Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor.