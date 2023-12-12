https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubunden-hakem-halil-umut-melere-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1078343361.html

MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin "Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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mke ankaragücü

spor

çaykur

çaykur rizespor

faruk koca

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MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html

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mke ankaragücü, çaykur, çaykur rizespor, faruk koca