https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubunden-hakem-halil-umut-melere-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1078343361.html
MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin "Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T00:39+0300
2023-12-12T00:39+0300
2023-12-12T00:48+0300
mke ankaragücü
spor
çaykur
çaykur rizespor
faruk koca
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MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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mke ankaragücü, çaykur, çaykur rizespor, faruk koca
mke ankaragücü, çaykur, çaykur rizespor, faruk koca
MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
00:39 12.12.2023 (güncellendi: 00:48 12.12.2023)
MKE Ankaragücü Kulübü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin "Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" açıklaması yapıldı.
MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.