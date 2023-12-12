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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/kongre-uyesi-greene-abd-ukraynada-baris-degil-savas-istiyor-1078345183.html
Kongre üyesi Greene: ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor
Kongre üyesi Greene: ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD idaresinin Ukrayna’daki çatışmaya son verecek bir barış anlaşmasına ilgi duymadığını, çünkü savaş... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T02:53+0300
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Cumhuriyetçi kongre üyesi Greene, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretini değerlendirdi.Greene, “Zelensky şehirdeyken ve Ukrayna için para tükenirken neden Washington'da kimse Rusya ile bir barış anlaşmasından bahsetmiyor?” diye yazdı.Kendi sorusuna, “Washington barış değil savaş istiyor” cevabını veren Kongre üyesi, “Bu korkunç değil mi?” diye ekledi.Ukrayna’ya ek finansmanın sağlanmasına karşı olduğunu yineleyen Greene, “Washington’un Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü vekalet savaşını finanse edilmesine” hiçbir zaman destek vermediğini ve bu duruşunu değiştirme niyetinde olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-ukrayna-rusyaya-karsi-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1078328342.html
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marjorie greene, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, vladimir zelenskiy
marjorie greene, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, vladimir zelenskiy

Kongre üyesi Greene: ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor

02:53 12.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBUS Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA).
US Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA). - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD idaresinin Ukrayna’daki çatışmaya son verecek bir barış anlaşmasına ilgi duymadığını, çünkü savaş istediğini belirtti.
Cumhuriyetçi kongre üyesi Greene, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretini değerlendirdi.
Greene, “Zelensky şehirdeyken ve Ukrayna için para tükenirken neden Washington'da kimse Rusya ile bir barış anlaşmasından bahsetmiyor?” diye yazdı.
Kendi sorusuna, “Washington barış değil savaş istiyor” cevabını veren Kongre üyesi, “Bu korkunç değil mi?” diye ekledi.
Ukrayna’ya ek finansmanın sağlanmasına karşı olduğunu yineleyen Greene, “Washington’un Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü vekalet savaşını finanse edilmesine” hiçbir zaman destek vermediğini ve bu duruşunu değiştirme niyetinde olmadığını kaydetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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