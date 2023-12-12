https://sputniknews.com.tr/20231212/karabagda-rus-baris-gucune-ait-zirhli-arac-ucuruma-dustu-bir-asker-oldu-1078382405.html
Karabağ’da Rus barış gücüne ait zırhlı araç uçuruma düştü: Bir asker öldü
Karabağ’da Rus barış gücüne ait zırhlı araç uçuruma düştü: Bir asker öldü
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücüne ait zırhlı personel taşıyıcı BRT-82’nin dağ yolundan çıkması sonucu bir Rus askerin hayatını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T20:14+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Aralık günü, Rus barış gücü birliğine ait BTR-82 aracının dağ yolundan çıkması sonucu bir Rus asker hayatını kaybetti, iki asker daha orta ve ağır yaralandı. Azerbaycan tarafının desteğiyle yaralı barış gücü askerlerine gereken tıbbi yardım sağlandı” ifadesine yer verildi.Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-baris-gucu-karabagda-10-kontrol-noktasi-kurdu-1076536669.html
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Karabağ’da Rus barış gücüne ait zırhlı araç uçuruma düştü: Bir asker öldü
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücüne ait zırhlı personel taşıyıcı BRT-82’nin dağ yolundan çıkması sonucu bir Rus askerin hayatını kaybettiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Aralık günü, Rus barış gücü birliğine ait BTR-82 aracının dağ yolundan çıkması sonucu bir Rus asker hayatını kaybetti, iki asker daha orta ve ağır yaralandı. Azerbaycan tarafının desteğiyle yaralı barış gücü askerlerine gereken tıbbi yardım sağlandı” ifadesine yer verildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.