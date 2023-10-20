https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-baris-gucu-karabagda-10-kontrol-noktasi-kurdu-1076536669.html

Rus barış gücü Karabağ'da 10 kontrol noktası kurdu

Rus barış gücü Karabağ'da 10 kontrol noktası kurdu

Rus barış güçlerinin Karabağ'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 10 kontrol noktası kurduğu açıklandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T01:47+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus barış güçleri yollarda güvenli trafiği sağlamak için Karabağ'da 5’i Azerbaycan'la ortak olmak üzere 10 kontrol noktası kurdu.Açıklamada, “Yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 5’i Azerbaycan tarafıyla ortak olmak üzere 10 kontrol noktası kuruldu. Rus barış güçlerinin de katılımıyla Karabağ'daki yerleşim yerlerine elektrik ve gaz tedarikinin yeniden sağlanması çalışmaları devam ediyor” denildi.Rus barışı gücü birliğinin 19 Eylül'den bu yana Askeran, Mardakert, Martuni ve Şuşa bölgelerinde 16’sı geçici olan toplam 24 gözlem noktasını kapattığı belirtildi.Açıklamada ayrıca Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanında herhangi bir ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.35 yıl önce Azerbaycan SSC'den çekildiğini açıklayan ve Azerbaycan ile 1992-1994 yılları arasında yaşanan silahlı çatışmanın ardından uzun yıllar tanınmayan bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024'te varlığının sona ereceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231017/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabag-konusu-kapandi-1076428732.html

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