https://sputniknews.com.tr/20231212/istifa-edecegi-iddia-edilen-emre-belozoglundan-aciklama-1078371981.html
İstifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama
İstifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama
MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası istifa edeceği iddia edilen Teknik Direktör Emre Belözoğlu görevinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:45+0300
2023-12-12T16:45+0300
2023-12-12T16:53+0300
spor
emre belözoğlu
faruk koca
istifa
yumruk
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu. 'Mücadelemize devam edeceğiz'Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/emre-belozoglunun-istifa-karari-aldigi-iddiasi-1078349447.html
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emre belözoğlu, faruk koca, istifa, yumruk
emre belözoğlu, faruk koca, istifa, yumruk
İstifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama
16:45 12.12.2023 (güncellendi: 16:53 12.12.2023)
MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası istifa edeceği iddia edilen Teknik Direktör Emre Belözoğlu görevinin başında olduğunu açıkladı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.
'Mücadelemize devam edeceğiz'
Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.