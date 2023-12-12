https://sputniknews.com.tr/20231212/istifa-edecegi-iddia-edilen-emre-belozoglundan-aciklama-1078371981.html

İstifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama

İstifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu'ndan açıklama

MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası istifa edeceği iddia edilen Teknik Direktör Emre Belözoğlu görevinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T16:45+0300

2023-12-12T16:45+0300

2023-12-12T16:53+0300

spor

emre belözoğlu

faruk koca

istifa

yumruk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062790093_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_a07cf23cc72463656e6dfcab72ff8875.jpg

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu. 'Mücadelemize devam edeceğiz'Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/emre-belozoglunun-istifa-karari-aldigi-iddiasi-1078349447.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emre belözoğlu, faruk koca, istifa, yumruk