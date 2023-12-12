https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-gazzeye-gidecek-yardim-tirlarinin-kontrolu-icin-kerm-ebu-salim-sinir-kapisini-acti-1078381502.html

İsrail, Gazze'ye gidecek yardım TIR'larının kontrolü için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail, Gazze'ye gidecek yardım TIR'larının kontrolü için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açıldığını, Gazze'ye girmeden önce Refah Sınır Kapısı'na giden insani yardım taşıyan ilk tırların denetiminin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T19:35+0300

2023-12-12T19:35+0300

2023-12-12T19:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

tir

tir

sınır kapısı

kerm ebu salim sınır kapısı

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İsrail hükümetinin (işgal altındaki) Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Koordinatörlüğü Ofisi, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.Açıklamada, "Bu sabah, (Gazze Şeridi'ne tahsis edilen) ilk insani yardım konvoyu Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda kontrol edildi ve şu anda Refah kapısına doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "önemli" olarak nitelendirilen bu adımın, Gazze'ye ulaşan yardım miktarının artırılmasını amaçladığı ifade edildi.İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından ilk kez açıyor.İsrail'in, 21 Kasım'da sınırlı yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesinden bu yana Mısır'dan gelen yardım TIR'ları kontrol için önce İsrail'in Nitzana (El-Oca) Sınır Kapısı'na gidiyor, kontrolün ardından Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilen yardım TIR'ları buradan Gazze Şeridi'ne giriyor.İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan, dün akşam Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın El-Ariş kentinden teslim alınan "yardım TIR'larının güvenlik denetimlerini yapmak üzere" bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açacaklarını belirtmişti.Alyan, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin, Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne girmeden önce denetlenen yardım miktarını artırmak amacıyla İsrail'in Nitzana Sınır Kapısı'ndaki denetimle eş zamanlı gerçekleştirildiğini aktarmıştı.Gazze Şeridi ile İsrail arasında bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı, saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde akaryakıt ve ticari malların Gazze'ye girişi için kullanılmaktaydı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-husilerin-tehdidine-karsilik-verilecek-1078377593.html

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