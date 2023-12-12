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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-uygulamada-insan-haklarina-itibar-etmiyor-1078385858.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, geçtiğimiz günlerde ABD kadın ve çocukların... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T23:41+0300
2023-12-12T23:43+0300
israil- filistin çatışması
hüseyin emir abdullahiyan
abd
iran
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan 'İşgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve uluslararası insan hakları' başlıklı Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Abdullahiyan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin'in durumuna ilişkin yapılan bu toplantının İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Dışişleri bakanlarının tamamı, cani İsrail rejiminin saldırılarının ve soykırımının durdurulması gerektiği, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasıyla insani yardımın tüm Gazze'ye ulaşması ve Filistin halkının zorunlu göçünün durdurulması konusunda hemfikir" dedi. 'Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz'Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, New York'ta Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ve merkezi olan ABD, geçtiğimiz günlerde kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor. Ancak çabalar ve istişareler sonucunda Gazze'de sivillere yönelik bu soykırımın bir an önce sona ereceğini umuyoruz" şeklinde konuştu'Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali var'Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali olduğunu defalarca ifade ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "Bugün dünya, bu savaşın daha geniş boyutlara ulaştığına, aralarında Lübnan ve Yemen'in de bulunduğu bazı ülkelerin bölgemizde Gazze'ye destek tedbirleri aldığına tanık oluyor. Savaşın durdurulmaması halinde bölgede kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir patlama ihtimali var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Abdullahiyan, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde esir tutulan Filistin vatandaşlarına yönelik insanlık dışı davranışlarının, IŞİD'ın bir örneği olduğunu söyledi.
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hüseyin emir abdullahiyan, abd, iran
hüseyin emir abdullahiyan, abd, iran

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor

23:41 12.12.2023 (güncellendi: 23:43 12.12.2023)
© İHA / AYNUR SENA ÇABUKİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, geçtiğimiz günlerde ABD kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan 'İşgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve uluslararası insan hakları' başlıklı Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

Abdullahiyan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin'in durumuna ilişkin yapılan bu toplantının İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Dışişleri bakanlarının tamamı, cani İsrail rejiminin saldırılarının ve soykırımının durdurulması gerektiği, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasıyla insani yardımın tüm Gazze'ye ulaşması ve Filistin halkının zorunlu göçünün durdurulması konusunda hemfikir" dedi.

'Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz'

Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, New York'ta Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ve merkezi olan ABD, geçtiğimiz günlerde kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor. Ancak çabalar ve istişareler sonucunda Gazze'de sivillere yönelik bu soykırımın bir an önce sona ereceğini umuyoruz" şeklinde konuştu

'Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali var'

Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali olduğunu defalarca ifade ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "Bugün dünya, bu savaşın daha geniş boyutlara ulaştığına, aralarında Lübnan ve Yemen'in de bulunduğu bazı ülkelerin bölgemizde Gazze'ye destek tedbirleri aldığına tanık oluyor. Savaşın durdurulmaması halinde bölgede kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir patlama ihtimali var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Abdullahiyan, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde esir tutulan Filistin vatandaşlarına yönelik insanlık dışı davranışlarının, IŞİD'ın bir örneği olduğunu söyledi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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