https://sputniknews.com.tr/20231212/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-uygulamada-insan-haklarina-itibar-etmiyor-1078385858.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, geçtiğimiz günlerde ABD kadın ve çocukların... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T23:41+0300

2023-12-12T23:41+0300

2023-12-12T23:43+0300

israil- filistin çatışması

hüseyin emir abdullahiyan

abd

iran

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan 'İşgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve uluslararası insan hakları' başlıklı Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Abdullahiyan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin'in durumuna ilişkin yapılan bu toplantının İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Dışişleri bakanlarının tamamı, cani İsrail rejiminin saldırılarının ve soykırımının durdurulması gerektiği, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasıyla insani yardımın tüm Gazze'ye ulaşması ve Filistin halkının zorunlu göçünün durdurulması konusunda hemfikir" dedi. 'Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz'Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, New York'ta Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ve merkezi olan ABD, geçtiğimiz günlerde kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor. Ancak çabalar ve istişareler sonucunda Gazze'de sivillere yönelik bu soykırımın bir an önce sona ereceğini umuyoruz" şeklinde konuştu'Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali var'Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali olduğunu defalarca ifade ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "Bugün dünya, bu savaşın daha geniş boyutlara ulaştığına, aralarında Lübnan ve Yemen'in de bulunduğu bazı ülkelerin bölgemizde Gazze'ye destek tedbirleri aldığına tanık oluyor. Savaşın durdurulmaması halinde bölgede kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir patlama ihtimali var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Abdullahiyan, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde esir tutulan Filistin vatandaşlarına yönelik insanlık dışı davranışlarının, IŞİD'ın bir örneği olduğunu söyledi.

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