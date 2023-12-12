https://sputniknews.com.tr/20231212/imamoglu-ilk-kez-acikladi-muharrem-ince-ile-ne-konustu-1078354393.html

İmamoğlu ilk kez açıkladı: Muharrem İnce ile ne konuştu?

İmamoğlu ilk kez açıkladı: Muharrem İnce ile ne konuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yapılan görüşmeler kulisleri hareketlendirmişti. Memleket Partisi Genel... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T11:49+0300

2023-12-12T11:49+0300

2023-12-12T11:49+0300

politika

ekrem imamoğlu

muharrem ince

istanbul

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

seçim

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir haftada ikinci kez görüşme yapmıştı. Kulisleri hareketlendiren görüşmeye ilişkin olarak İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul konusunda Muharrem İnce'nin destek olacağını ifade ettiğini aktardı.Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231209/inceden-izmir-aciklamasi-ekrem-imamoglu-ile-konustuk-ozgur-ozel-ve-aksener-ile-gorusecegiz-1078249978.html

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ekrem imamoğlu, muharrem ince, istanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim, yerel seçim