https://sputniknews.com.tr/20231212/hamas-ve-israil-arasinda-yeni-bir-esir-anlasmasi-icin-gorusmeler-yapilacak-1078359996.html

Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak

Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak

Al Arabiya TV kanalı Filistinli bir kaynağa dayanarak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzının atmaya başladığını, ancak müzakerelerin henüz... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T13:04+0300

2023-12-12T13:04+0300

2023-12-12T13:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

al arabiya

gazze

gazze şeridi

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077895638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3995cd40c105c5df14eff14d1eb7c9c8.jpg

Al Arabiya TV kanalı tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, "Hamas hareketi ile İsrailli yetkililer arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir" bilgisi öne sürüldü.Kaynak, "Önümüzdeki hafta yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin ciddi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz" diyerek "Hamas tam bir ateşkes talep etti ve yeni şartlarda insani bir ateşkese kapıyı kapatmadı" dedi. Söz konusu kaynak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzı hissedilmeye başlandı, ancak müzakerelerin kendisi henüz başlamadı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, al arabiya, gazze, gazze şeridi, hamas