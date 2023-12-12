https://sputniknews.com.tr/20231212/hamas-ve-israil-arasinda-yeni-bir-esir-anlasmasi-icin-gorusmeler-yapilacak-1078359996.html
Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak
Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak
Al Arabiya TV kanalı Filistinli bir kaynağa dayanarak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzının atmaya başladığını, ancak müzakerelerin henüz... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:04+0300
2023-12-12T13:04+0300
2023-12-12T13:04+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
al arabiya
gazze
gazze şeridi
hamas
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Al Arabiya TV kanalı tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, "Hamas hareketi ile İsrailli yetkililer arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir" bilgisi öne sürüldü.Kaynak, "Önümüzdeki hafta yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin ciddi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz" diyerek "Hamas tam bir ateşkes talep etti ve yeni şartlarda insani bir ateşkese kapıyı kapatmadı" dedi. Söz konusu kaynak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzı hissedilmeye başlandı, ancak müzakerelerin kendisi henüz başlamadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html
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Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak
Al Arabiya TV kanalı Filistinli bir kaynağa dayanarak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzının atmaya başladığını, ancak müzakerelerin henüz başlamadığını" bildirdi.
Al Arabiya TV kanalı tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, "Hamas hareketi ile İsrailli yetkililer arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir" bilgisi öne sürüldü.
Kaynak, "Önümüzdeki hafta yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin ciddi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz" diyerek "Hamas tam bir ateşkes talep etti ve yeni şartlarda insani bir ateşkese kapıyı kapatmadı" dedi. Söz konusu kaynak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzı hissedilmeye başlandı, ancak müzakerelerin kendisi henüz başlamadı" dedi.