Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak

Türkiye
Bahçeli'den hakeme yumruklu saldırıya tepki: 'İlkel görüntüler toplumsal huzuru sarstı'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, milyonlarca kişiyi mobilize edebiliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan, aday profilini çizdi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
8. yargı paketinde neler var?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okullardaki zorbalık probleminin sebepleri neler? Toksik ebeveynlik kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Putin’in ziyaretiyle gördük ki Körfez ülkeleri, güvenliklerini tamamen ABD’ye bağlamak istemiyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
18:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
19:14
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk futbolunda kara gece
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/hamas-ve-israil-arasinda-yeni-bir-esir-anlasmasi-icin-gorusmeler-yapilacak-1078359996.html
Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak
Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak
Al Arabiya TV kanalı Filistinli bir kaynağa dayanarak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzının atmaya başladığını, ancak müzakerelerin henüz... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:04+0300
2023-12-12T13:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
al arabiya
gazze
gazze şeridi
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077895638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3995cd40c105c5df14eff14d1eb7c9c8.jpg
Al Arabiya TV kanalı tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, "Hamas hareketi ile İsrailli yetkililer arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir" bilgisi öne sürüldü.Kaynak, "Önümüzdeki hafta yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin ciddi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz" diyerek "Hamas tam bir ateşkes talep etti ve yeni şartlarda insani bir ateşkese kapıyı kapatmadı" dedi. Söz konusu kaynak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzı hissedilmeye başlandı, ancak müzakerelerin kendisi henüz başlamadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077895638_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afe254ebd0a86db85912b50571724118.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, al arabiya, gazze, gazze şeridi, hamas
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, al arabiya, gazze, gazze şeridi, hamas

Hamas ve İsrail arasında yeni bir esir anlaşması için görüşmeler yapılacak

13:04 12.12.2023
© AA / Saeed Qaqİsrail Filistin Gazze Hamas insani ara esir takası
İsrail Filistin Gazze Hamas insani ara esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Saeed Qaq
Abone ol
Al Arabiya TV kanalı Filistinli bir kaynağa dayanarak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzının atmaya başladığını, ancak müzakerelerin henüz başlamadığını" bildirdi.
Al Arabiya TV kanalı tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, "Hamas hareketi ile İsrailli yetkililer arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir" bilgisi öne sürüldü.
Kaynak, "Önümüzdeki hafta yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin ciddi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz" diyerek "Hamas tam bir ateşkes talep etti ve yeni şartlarda insani bir ateşkese kapıyı kapatmadı" dedi. Söz konusu kaynak, "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasının nabzı hissedilmeye başlandı, ancak müzakerelerin kendisi henüz başlamadı" dedi.
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала