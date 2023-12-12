https://sputniknews.com.tr/20231212/hakem-melerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1078343922.html
Hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Meler'in sadece sol göz çevresinde bir... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T01:12+0300
2023-12-12T01:12+0300
2023-12-12T01:15+0300
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mehmet yörübulut
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Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubunden-hakem-halil-umut-melere-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1078343361.html
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acıbadem, acıbadem hastanesi, mehmet yörübulut
acıbadem, acıbadem hastanesi, mehmet yörübulut
Hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
01:12 12.12.2023 (güncellendi: 01:15 12.12.2023)
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz" dedi.
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:
"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."
Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.
Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.