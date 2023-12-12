https://sputniknews.com.tr/20231212/hakem-melerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1078343922.html

Hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Meler'in sadece sol göz çevresinde bir... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

acıbadem

acıbadem hastanesi

mehmet yörübulut

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Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubunden-hakem-halil-umut-melere-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1078343361.html

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