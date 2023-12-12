https://sputniknews.com.tr/20231212/fifa-baskani-infantino-ilgili-makamlara-cagrim-hakemlerin-guvenliginin-saglanmasidir-1078358830.html

FIFA Başkanı Infantino: 'İlgili makamlara çağrım hakemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır'

FIFA Başkanı Infantino: 'İlgili makamlara çağrım hakemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:40+0300

2023-12-12T12:40+0300

2023-12-12T12:40+0300

spor

fifa

fifa

fifa başkanı gianni infantino

halil umut meler

hakem

saldırı

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078338982_0:0:2605:1466_1920x0_80_0_0_dfac4d9a2613c8279b1ea951b9b8be36.jpg

Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı."Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/ankaragucu-baskani-faruk-koca-tutuklandi-1078351766.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, halil umut meler, hakem, saldırı, şiddet