https://sputniknews.com.tr/20231212/fifa-baskani-infantino-ilgili-makamlara-cagrim-hakemlerin-guvenliginin-saglanmasidir-1078358830.html
FIFA Başkanı Infantino: 'İlgili makamlara çağrım hakemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır'
FIFA Başkanı Infantino: 'İlgili makamlara çağrım hakemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:40+0300
2023-12-12T12:40+0300
2023-12-12T12:40+0300
spor
fifa
fifa
fifa başkanı gianni infantino
halil umut meler
hakem
saldırı
şiddet
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Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı."Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ankaragucu-baskani-faruk-koca-tutuklandi-1078351766.html
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fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, halil umut meler, hakem, saldırı, şiddet
fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, halil umut meler, hakem, saldırı, şiddet
FIFA Başkanı Infantino: 'İlgili makamlara çağrım hakemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.