https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakani-kabul-edecek-1078371373.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:35+0300
2023-12-12T16:35+0300
2023-12-12T16:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
necmettin erbakan
ittifak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecekAK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul saat 17.00'de başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiyi-kabul-etti-1077889191.html
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recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, ittifak
recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul saat 17.00'de başlayacak.