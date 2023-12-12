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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:35+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecekAK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul saat 17.00'de başlayacak.
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recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, ittifak
recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, ittifak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek

16:35 12.12.2023
© AA / Mustafa KamacıErdoğan-Erbakan
Erdoğan-Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul edecek
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul saat 17.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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