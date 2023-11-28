https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiyi-kabul-etti-1077889191.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T23:49+0300

2023-11-28T23:49+0300

2023-11-28T23:49+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

mehmet büyükekşi

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/tff-baskani-buyukeksiden-besiktas-aciklamasi-kimseye-ulufe-dagitmiyoruz-1076246406.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, mehmet büyükekşi