https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiyi-kabul-etti-1077889191.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T23:49+0300
2023-11-28T23:49+0300
2023-11-28T23:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
mehmet büyükekşi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/tff-baskani-buyukeksiden-besiktas-aciklamasi-kimseye-ulufe-dagitmiyoruz-1076246406.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, mehmet büyükekşi
recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, mehmet büyükekşi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.
Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.