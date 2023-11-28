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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T23:49+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
mehmet büyükekşi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/tff-baskani-buyukeksiden-besiktas-aciklamasi-kimseye-ulufe-dagitmiyoruz-1076246406.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, mehmet büyükekşi
recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, mehmet büyükekşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti

23:49 28.11.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.
Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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11 Ekim, 17:07
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