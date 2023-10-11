TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş açıklaması: 'Kimseye ulufe dağıtmıyoruz'

"Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak. Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10'ar stat bildirmiştik. Bu stat sayısı 5'e düşecek. Bu da 2026 yılında yapılacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok amacı da yok. 38 tane stadımız var. Bildirdiklerimizden de eleme yapmak zorundayız, belki bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. Bu statlarda yapılacak maçların gelirleri ne kulüplere ne de TFF'ye gidecek. Dediğim gibi sadece 5 stat olacak. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek."