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TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş açıklaması: 'Kimseye ulufe dağıtmıyoruz'
TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş açıklaması: 'Kimseye ulufe dağıtmıyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2024 organizasyonu statlarının... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T17:07+0300
2023-10-11T17:07+0300
spor
beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff)
stadyum
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) sadece futbol olarak bakmadıklarını, turnuvanın ülkenin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu söyledi.İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilk maça Hırvatistan karşısında çıkılacağına dikkati çekerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok önemli bir mücadele oynayacaklarını vurguladı.EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, organizasyonun Türkiye'ye verilmesinin önemini dile getirdi.Sunum yapmaya gitmeden önce teknik direktör Vincenzo Montella ile de görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:'Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon'UEFA'da yapılan sunumda bildirilen statlar içerisinde Beşiktaş Stadyumu'nun olmaması hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:
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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum

TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş açıklaması: 'Kimseye ulufe dağıtmıyoruz'

17:07 11.10.2023
© AA / Şebnem CoşkunMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA / Şebnem Coşkun
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2024 organizasyonu statlarının arasında yer almamasının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) sadece futbol olarak bakmadıklarını, turnuvanın ülkenin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu söyledi.
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilk maça Hırvatistan karşısında çıkılacağına dikkati çekerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok önemli bir mücadele oynayacaklarını vurguladı.
EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, organizasyonun Türkiye'ye verilmesinin önemini dile getirdi.
Sunum yapmaya gitmeden önce teknik direktör Vincenzo Montella ile de görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hocamızla gitmeden önce görüştük. Son derece olumlu bakıyor. Önümüzde 9 yılımız var. Bu süre çok önemli. Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından, spor ve sanatı içeren bir iş birliği. İtalya, en büyük dış ticaret yaptığımız 5. ülke. Bunu da daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında da bir akademi projemiz var. Ortak olduğumuz İtalya, bu zamana kadar 4 kez Dünya Kupası'nı kazandı. Orada da bir takım iş birliklerini araştıracağız. İtalya Futbol Federasyonu Başkanıyla dün çok güzel şeyler konuştuk. Zaten ortak sunum yaptık. Bu da iki ülkenin birlikte güçlü yanlarını birleştireceği avantajlar sağlayacak. İki Akdeniz ülkesi, benzer kültürleri var, olaylara duygusal bakabilen 2 toplumuz."
'Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon'
UEFA'da yapılan sunumda bildirilen statlar içerisinde Beşiktaş Stadyumu'nun olmaması hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:
"Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak. Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10'ar stat bildirmiştik. Bu stat sayısı 5'e düşecek. Bu da 2026 yılında yapılacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok amacı da yok. 38 tane stadımız var. Bildirdiklerimizden de eleme yapmak zorundayız, belki bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. Bu statlarda yapılacak maçların gelirleri ne kulüplere ne de TFF'ye gidecek. Dediğim gibi sadece 5 stat olacak. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek."
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz
21 Haziran , 16:16
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