Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz

"Federasyon başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar sadece fikirlerimizi beyan ederek saygısızlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar kıymetli. Bizim TFF kurumuyla bir ilişkimiz söz konusu. Ben bu gözle bakıyorum. Ancak bazen konuların şahsileştirildiğini görüyorum. Bu ifadeyi biraz şahsi ve kızgınlıkla, istenmeden söylenmiş bir cümle olarak kabul ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Bir göreve talip oluyorsunuz, TFF başkanlığı. Yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz bu kuruma hizmet ederken Türk futbolunun ağası, paşası, abisi olan bir kulübü umursamıyorum diyemezsiniz. Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet etmek, Beşiktaş'a da hizmet etmektir. Bundan şikayet edecekseniz, göreve talip olmayacaksınız. Beşiktaş'ı umursamamak gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir ama maalesef böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Kesinlikle umursamak zorunda. Böyle bir düşüncesi olduğunu da düşünmüyorum. Anlık kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Kendisine de tek aday olduğu için başarılar diliyorum"