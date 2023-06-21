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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'ya söylediği, 'Beşiktaş'ı... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:16+0300
2023-06-21T16:16+0300
spor
beşiktaş
ahmet nur çebi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen forma lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Engin Baltacı arasında geçen ve Büyükekşi'nin, 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleriyle sona eren diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Kulüpler Birliği toplantısında söz alarak, 'Arkadaşlar birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Aydar 1 bir araya geliyoruz. Birbirimizi rencide etmeyelim' cümlelerini doğru bulduğunu da aktaran Ahmet Nur Çebi, "Bu benim defalarca ifade ettiğim görüş, bizler aile dostuyuz. Kendisinin de ifade ettiği gibi böyle bir arzusu olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. İki taraf da birbirini sevecek ve sayacak. Siz zafer sarhoşluğuyla 6 puan da verdim, ne olacak derseniz. Maalesef sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Öncelikle kendisinin üzüldüğüne üzüldüm, ağabeyimdir ama kurumsal anlamda 6 puanı, 3 puanı verelim derkenki yüz ifadesinde diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialar da size cevap verir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Diğer camialara hakaret ederseniz, diğer camialar da sizi üzücü cevap verir. İnşallah o da yaptığına üzüldüğünü söyler" diye konuştu.
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beşiktaş, ahmet nur çebi, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, ahmet nur çebi, türkiye futbol federasyonu (tff)

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz

16:16 21.06.2023
© AAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'ya söylediği, 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözlerine ilişkin olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Siz bu kuruma hizmet ederken Türk futbolunun ağası, paşası, abisi olan bir kulübü umursamıyorum diyemezsiniz” dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen forma lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Engin Baltacı arasında geçen ve Büyükekşi'nin, 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleriyle sona eren diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Federasyon başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar sadece fikirlerimizi beyan ederek saygısızlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar kıymetli. Bizim TFF kurumuyla bir ilişkimiz söz konusu. Ben bu gözle bakıyorum. Ancak bazen konuların şahsileştirildiğini görüyorum. Bu ifadeyi biraz şahsi ve kızgınlıkla, istenmeden söylenmiş bir cümle olarak kabul ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Bir göreve talip oluyorsunuz, TFF başkanlığı. Yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz bu kuruma hizmet ederken Türk futbolunun ağası, paşası, abisi olan bir kulübü umursamıyorum diyemezsiniz. Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet etmek, Beşiktaş'a da hizmet etmektir. Bundan şikayet edecekseniz, göreve talip olmayacaksınız. Beşiktaş'ı umursamamak gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir ama maalesef böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Kesinlikle umursamak zorunda. Böyle bir düşüncesi olduğunu da düşünmüyorum. Anlık kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Kendisine de tek aday olduğu için başarılar diliyorum"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Kulüpler Birliği toplantısında söz alarak, 'Arkadaşlar birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Aydar 1 bir araya geliyoruz. Birbirimizi rencide etmeyelim' cümlelerini doğru bulduğunu da aktaran Ahmet Nur Çebi, "Bu benim defalarca ifade ettiğim görüş, bizler aile dostuyuz. Kendisinin de ifade ettiği gibi böyle bir arzusu olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. İki taraf da birbirini sevecek ve sayacak. Siz zafer sarhoşluğuyla 6 puan da verdim, ne olacak derseniz. Maalesef sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Öncelikle kendisinin üzüldüğüne üzüldüm, ağabeyimdir ama kurumsal anlamda 6 puanı, 3 puanı verelim derkenki yüz ifadesinde diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialar da size cevap verir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Diğer camialara hakaret ederseniz, diğer camialar da sizi üzücü cevap verir. İnşallah o da yaptığına üzüldüğünü söyler" diye konuştu.
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