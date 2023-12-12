https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani--erdoganla-gorusen-erbakandan-ittifak-sorusuna-yanit-1078382686.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Erbakan’dan ittifak sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Erbakan’dan ittifak sorusuna yanıt
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T20:21+0300
2023-12-12T20:21+0300
2023-12-12T20:33+0300
türkiye
fatih erbakan
recep tayyip erdoğan
seçim
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştiğini belirten Erbakan, “Hem hepimizin maalesef kanayan yarası olan Gazze'deki gelişmelerle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilişkili görüşmede bulunduk. Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu aşamada bu kadarıyla iktifa etmeyi daha uygun buluyorum. Yine zamanı geldiği zaman, gerekli görüldüğü zaman, gerekli açıklamalar daha tahsilatlı bir şekilde yapılır” şeklinde konuştu. "Yeniden Refah Partisinin Ankara ve İstanbul’da belediye başkanı aday çıkarmamasını ve AK Parti ile bir ittifak olabilir mi?" sorusuna Erbakan, "Tabii seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi. Ancak dediğim gibi şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Tabii bizim de teşkilatımızla yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Vakti geldiğinde gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılır” yanıtını verdi. "Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu?" sorusu üzerine Erbakan, “Yok” diyerek planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani-erdogan-fatih-erbakan-ile-ak-parti-genel-merkezinde-gorustu-1078379734.html
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fatih erbakan, recep tayyip erdoğan, seçim, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
fatih erbakan, recep tayyip erdoğan, seçim, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Erbakan’dan ittifak sorusuna yanıt
20:21 12.12.2023 (güncellendi: 20:33 12.12.2023)
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştiğini belirten Erbakan, “Hem hepimizin maalesef kanayan yarası olan Gazze'deki gelişmelerle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilişkili görüşmede bulunduk. Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu aşamada bu kadarıyla iktifa etmeyi daha uygun buluyorum. Yine zamanı geldiği zaman, gerekli görüldüğü zaman, gerekli açıklamalar daha tahsilatlı bir şekilde yapılır” şeklinde konuştu.
"Yeniden Refah Partisinin Ankara ve İstanbul’da belediye başkanı aday çıkarmamasını ve AK Parti ile bir ittifak olabilir mi?" sorusuna Erbakan, "Tabii seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi. Ancak dediğim gibi şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Tabii bizim de teşkilatımızla yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Vakti geldiğinde gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılır” yanıtını verdi.
"Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu?" sorusu üzerine Erbakan, “Yok” diyerek planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi.