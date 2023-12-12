Bakan Yerlikaya: 39 organize suç yapısı çökertildi
08:49 12.12.2023 (güncellendi: 09:39 12.12.2023)
© FotoğrafOperasyon
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir Kafes Operasyonu'nu duyurdu.
'39 organize suç yapısı çökertildi'
Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı."
3️⃣7️⃣ İlimizde Eş Zamanlı Olarak Düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” Kapsamında 9️⃣‘u Ulusal ve Yerel Organize Suç Örgütü, 3️⃣0️⃣’u Bu Örgütlere Silah Ve Elverişli Malzeme Temini Sağlayan Suç Grubu Olmak Üzere Toplam 3️⃣9️⃣ Organize Suç Yapısı Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2023
Organize Suç Örgütü elebaşları… pic.twitter.com/MP0Y2N0cW0