İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya: 39 organize suç yapısı çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.