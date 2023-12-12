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Bakan Yerlikaya: 39 organize suç yapısı çökertildi
Bakan Yerlikaya: 39 organize suç yapısı çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir Kafes Operasyonu'nu duyurdu.'39 organize suç yapısı çökertildi'Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
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ali yerlikaya, operasyon, polis, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, çete, gözaltı, suç, organize suç
ali yerlikaya, operasyon, polis, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, çete, gözaltı, suç, organize suç

Bakan Yerlikaya: 39 organize suç yapısı çökertildi

08:49 12.12.2023 (güncellendi: 09:39 12.12.2023)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir Kafes Operasyonu'nu duyurdu.

'39 organize suç yapısı çökertildi'

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı."
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