https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-simsekten-vergiyi-tabana-yayacagiz-sozlerine-aciklama-yanlis-anlasildik-1078344938.html

Bakan Şimşek'ten 'Vergiyi tabana yayacağız' sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldık

Bakan Şimşek'ten 'Vergiyi tabana yayacağız' sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldık

Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Geçen 'vergiyi tabana yayacağız' dedim, yanlış anlaşıldık. Bizim derdimiz... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T02:43+0300

2023-12-12T02:43+0300

2023-12-12T02:47+0300

ekonomi

mehmet şimşek

vergi

yanlış anlama

gaziantep sanayi odası

taban

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulamasıyla 281 ürünü destekleyeceklerini ve başvuruların 20 Aralık’ta başlayacağını belirterek, iş dünyasının bu başvuruları yakından takip etmesini istedi.Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası'nca (GSO) Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, yaşlanan nüfus, yüksek borçluluk oranları, iklim krizi ve ticaret ortaklarının zayıf büyümesiyle küresel zorlukların oluştuğunu söyledi.Küresel büyümenin yavaş seyrettiği, önemli küresel meydan okumaların olduğu dönemden geçildiğini ifade eden Şimşek, "Maalesef son yıllarda kurala bağlı küresel sistem çatırdamaya başladı. Aslında temelinde bir hegemon güçle yükselen güç arasındaki rekabet işin özüdür. Diğer her şey detaydır. Yani ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabettir. Bu beraberinde İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan sistemin tabii ki çatırdamasına sebep oluyor. Şu anda yeni bir sistem yok ve eski sistem sıkıntılı ve bu beraberinde çok ciddi sorunlar getiriyor" dedi.'Dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz'Şimşek, son dönemde gerileyen emtia fiyatları ve küresel finansal koşullardaki iyileşme beklentisinin olumlu olarak değerlendirildiğine işaret ederek, sürdürülebilir yüksek büyümeyle kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının ön koşul olduğunu dile getirdi.'Enflasyon bu ülkede inecek, çünkü doğru politikalarla yola çıktık'Programlarının odağında enflasyonu düşürmenin yer aldığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:Şimşek, deprem harcamalarının bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtığına, mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldıklarına dikkati çekerek, 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6'nın altında kalmasını beklediklerini aktardı.Türkiye'nin son 20 yılda uzun dönem ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğini ancak son dönemde büyümenin kompozisyonunda dengelenme ihtiyacı oluştuğunu hatırlatan Şimşek, atılan adımlarla bu yılın üçüncü çeyreğinde bu dengelenmenin başladığını gördüklerini dile getirdi.'Türkiye'nin risk primi düşüyor'Şimşek, cari açığı kalıcı olarak azaltacaklarına ve para politikasındaki normalleşmeyle altın ithalatında azalmaya sebep olacağına değinerek, "Orta Vadeli Program başarılı şekilde çalışıyor. Böylelikle Türkiye'nin risk primi düşüyor, kurdaki dalgalanmalar azalıyor, yabancı yatırımcı ilgisi artarak bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor" ifadelerini kullandı.'Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz'Düşen cari açık ve artan sermaye girişleriyle brüt rezervlerin mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:'Lütfen elinizi taşın altına koyun, size yardım edeceğiz, destekleyeceğiz'Bakan Şimşek, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü desteklediklerini bildirerek, şunları söyledi:Şimşek, son 20 yılda 258 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, gelecek 30 yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık ilave altyapı yatırımı yapacaklarını ve bunun ise yüzde 36'sının demir yollarına yönelik olacağını sözlerine ekledi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ise sanayinin önünde zorlu bir sürecin bulunduğunu ve dünyanın önemli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu anlattı.GSO Başkanı Adnan Ünverdi de kentte başarılı olan firmaları ödüllendirdiklerini dile getirdi.Bakan Şimşek, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve diğer ilgililerin katıldığı törende, Cumhuriyet'in 100. yılında 1923 veya öncesinde kurulan işletmeler ile İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan firmalara ödüllerini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/bakan-simsek-uygulamaya-koydugumuz-politikalarin-sonuclarini-aliyoruz-1078308906.html

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mehmet şimşek, vergi, yanlış anlama, gaziantep sanayi odası, taban